Huawei ha invertido 500 millones de dólares en México

CIUDAD DE MÉXICO.- En seis años de presencia consolidada en México, la multinacional china Huawei ha invertido 500 millones de dólares y cuenta con una proyección positiva en el desarrollo de la digitalización, aseguró el director de asuntos gubernamentales de la compañía, Wu Xiao Liang.

Entre 1999 y 2013 Huawei Corp. inyectó 286 millones de dólares en territorio mexicano.

Posteriormente dio a conocer la construcción de un centro regional para América Latina enfocado a entregas y soporte técnico. Wu consultado por El Economista indicó que "Es uno de nuestros tres centros internacionales. Los otros dos están en China y en Alemania”.

A nivel global, la empresa tecnológica fundada en 1987 cobró relevancia debido a sus productos de telefonía movil y a la cobertura de la red 5G.

Por lo que el ejecutivo detalló:

México cuenta con las instalaciones corporativas más completas de la empresa en la región de América Latina... Además de las instalaciones de logística y de soporte, al final del año pasado también hemos instalado un centro de cómputo en la nube... El año pasado llegamos a casi 500 millones de dólares de inversión [en México]”.







Planes de inversión

Respecto a continuar con el desarrollo de nuevos productos, Huawei apuntó que en el presente año aumentá el rubro de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), ya que hasta el momento ha destinado 86 mil millones de dólares, equivalente a las ganancias anuales del 10 - 15%

Wu apuntó a que la pandemia de Covid-19 no será un factor decisivo para I+D "Reciente mente, nuestro CFO dijo al diario Wall Street Journal en medio de la crisis del 2020 no vamos a reducir la inversión en I+D, sino que vamos a elevarla en cinco puntos, lo que significa que este año casi llegaremos a 20% de nuestros ingresos invertidos en I+D. No estamos reduciendo la inversión, sino todo lo contrario”.

No obstante de que en 2019 fue de relevancia mundial la guerra comercial entre la multinacional china y Estados Unidos, que aplico restricciones al comercio de material tecnológico, Huawei aumentó sus ingresos a 123 mil millones de dólares, lo que representa un 19%.

En el primer trimestre del 2020 registro ganancias por 26 mil millones.



Con información de El Economista