Hacienda apura gasto por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Hacienda está apurando la dispersión de recursos fiscales, los que reciben los estados y las concesiones con el sector privado para evitar la desaceleración de la economía ante la expansión del coronavirus en el País.



Se trata de los recursos que se tienen programados para gastar en agosto, septiembre y octubre, señaló Arturo Herrera, titular de la dependencia.



Agregó que la Secretaría debe prever el impacto económico en caso de que la contingencia se agrave, como ocurre en China e Italia, donde el paro de actividades generará repercusiones.



"Nosotros lo que estamos haciendo es adelantando todo el gasto fiscal para que el impacto en la inversión se vea antes y no como lo teníamos programado", dijo en el marco de la firma del Pacto por la inversión en el Sector Vivienda y por Abatimiento de la Corrupción.



"Los recursos que teníamos programados para gastar en agosto, septiembre y octubre los estamos moviendo hacia ahora", señaló.



Hacienda, dijo Herrera, coordina cuatro ejes, uno de los cuales es asegurarse de que el presupuesto de la Secretaría de Salud y organismos relacionados corra con eficiencia.

Asimismo, coordina una serie de reuniones con la Oficialía Mayor para garantizar el abastecimiento de insumos, medicamentos y equipo médico requeridos.Por otra parte, Herrera detalló que Hacienda trabaja de manera coordinada con sus pares a nivel internacional, así como con el sector salud y a nivel interno dentro del Gabinete.Detalló que el recurso destinado para el tema del coronavirus, especialmente en insumos médicos, no impacta dentro del presupuesto."El monto de lo que se va a requerir para material de curación, está en alrededor de unos cuantos cientos de millones de pesos, no impacta dentro del presupuesto, es fundamentalmente material de curación, batas, goggles, tapabocas para los trabajadores de salud", explicó.En tanto, Graciela Márquez, Secretaria de Economía, afirmó que el desabasto de insumos médicos no es un efecto único de México, sino que es global, debido a que China entró en estado de emergencia en enero y eso obligó a revisiones exhaustivas en ingresos de embarques.Sin embargo, indicó que la falta de material médico para el covid-19 podría restablecerse, aunque ya se prevé abrir los cupos de mercancías determinadas."El cupo sí puede ser para ciertos sectores y es lo que estamos determinando, si el cupo nos ayuda, pero lo estamos estudiando", comentó.