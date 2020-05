Se respetará decisión sobre amparos de empresas del sector eléctrico, pero se defenderá en tribunales: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El gobierno federal no está en contra de la generación de energías limpias, está abierto al diálogo y respetará la decisión de los jueces en torno a los amparos que han interpuesto algunas empresas del sector energético, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

No estamos en contra de la generación de energías limpias, no estamos en contra de eso, al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas”, dijo.

Hace unos días algunas empresas de generación de energía eólica obtuvieron amparos en contra del freno del periodo de pruebas.

López Obrador reiteró que está en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que permitía que se entregaran contratos “leoninos” en detrimento del interés nacional.

“Vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado; el poder Judicial es autónomo, independiente, vamos a respetar las decisiones de los jueces, magistrados, ministros”, dijo.

Pero, aclaró, su gobierno defenderá su criterio en los tribunales “porque tenemos el derecho de hacerlo”.

“Tienen instrucciones los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la Secretaría de Energía (Sener) para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas”, dijo.

El mandatario afirmó que su administración no suspenderá ni cancelará ningún contrato.

“No hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo Adolfo López Mateos, es que no haya corrupción…estamos abiertos al diálogo”, dijo.

Antes, aseguró, los empresarios del sector energético eran “tratados muy bien” y cuando el funcionario de la industria eléctrica concluía su periodo, se “iba a los consejos de administración de la empresa”.

“Los ex secretarios de Energía, hasta los ex presidentes se iban a trabajar a las empresas que ellos ayudaban y que se beneficiaban con las privatizaciones y contratos”, recordó.