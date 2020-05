Gobierno planea clasificar en 'semáforo' a estados del País para reapertura económica

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El gobierno federal planea clasificar en un “semáforo” a los estados del País para arrancar con la reapertura económica, que se prevé inicie el 17 de mayo, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer que nos reunimos se habló de una especie de semáforo…de poner verde donde no hay problema, amarillo donde sí hay contagios, pero pocos y en rojo donde sí hay problemas”, dijo.

De acuerdo a la coloración de las entidades arrancaría la reapertura de industrias como la construcción, exportación, automotriz y turismo.

“Desde luego esto incluye el regreso a clases que también tiene que ser escalonado, cuidado, todo tiene que ir acompañado de un protocolo de salud y sanitario, pero la semana próxima será una presentación de este plan”, adelantó.

López Obrador agregó que hay regiones completas en México en donde no hay contagios de coronavirus.

En esos sitios, explicó, con cercos sanitarios se podrían reanudar actividades.

En el resto del País, la reapertura se daría a través de un calendario definido a partir de actividades económicas y el nivel de contagios.

El próximo lunes, adelantó, sostendrá una reunión para revisar propuestas sobre la reapertura económica.

“Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17 en municipios donde no hay casos y donde no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas; es decir municipios que en todas sus colindancias no tienen problema, hay una cantidad considerable de municipios”, dijo.