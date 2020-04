Gobierno federal inicia querella contra empresa deudora, va por fraude fiscal: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). -El gobierno federal ya inició una querella en contra de una de las grandes empresas que le deben al fisco 10 mil millones de pesos, de los cuales mil 500 se pueden tipificar como fraude fiscal, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya di instrucciones que se presenten querellas porque no son encubridor. No puede ser que, si hay una deuda de 8 hasta 10 millones de una gran corporación que tiene paga pagar, no lo haga”, dijo.