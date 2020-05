Gobierno federal dispersará 307 mmdp en créditos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno estará dispersando 307 mil millones de pesos para otorgar 4 millones de créditos a la palabra en siete modalidades.

Al día de hoy han recibido ya estos créditos 740 mil personas, se han ejercido 44 mil 721 millones de pesos. En abril y mayo más del 10% del monto ya se ha dispersado”, dijo.

López Obrador afirmó que los créditos llegan al 70% de los mexicanos, de los más pobres hasta la clase media.

“El otro 30% se benefician, porque si hay justicia hay paz, se fortalece el poder de compra, se apoya a industrias al comercio”, explicó.

El mandatario indicó que se trata de un nuevo modelo, en donde se busca rescatar a los más pobres y el gasto burocrático llega directo a los beneficiarios, sin intermediarios.

“Es todo un cambio. Le tenemos confianza a la gente, a la honestidad del pueblo, por eso es a la palabra. No me des en garantía tus casas, tus bienes, por eso la mayor parte de estos beneficiarios no podrían tener créditos en la banca comercial”, añadió.

Además, dijo, la economía de México se verá beneficiada al entrar en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que permitirá la llegada de inversión extranjera, debido a que gracias al acuerdo “se tiene asegurada la venta de mercancías en el mercado más fuerte del mundo”.