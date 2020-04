Gobernadores buscan modificar Pacto Fiscal

MONTERREY, Nuevo León.- Los gobernadores del noreste del país, Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, acordaron convocar a los empresarios de sus respectivos estados para planear la reactivación de la economía y el empleo.

Los mandatarios estatales estimaron que el periodo de recesión será más complicado y largo que el de la propia pandemia de coronavirus Covid-19.

Nosotros sí vamos a apoyar a nuestras empresas y negocios, así tengamos que hacer modificaciones presupuestales para tener la protección de las empresas y los empleos", dijo Rodríguez Calderón, quien argumentó que no se trata de abandonar el Pacto Fiscal como han supuesto algunos actores políticos, sino de modificarlo porque es injusto, y "ayudarlo a bien morir".

Se lo hemos dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó el gobernador de Nuevo León, el actual Pacto "es injusto para estados y municipios, ya es muy viejo, ya está feneciendo y debemos ayudarle a bien morir y generar un nuevo Pacto Fiscal".

Pero plantear estos cambios ahorita nos distraería de la condición actual que tenemos, estamos dedicados totalmente a detener el virus, expresó "El Bronco".

Señaló que Nuevo León genera muchos impuestos, y entre los tres estados del Noreste aportan el 26% a la Federación.

"Y recibimos migajas, y aún con eso hemos sabido sacar adelante nuestra región", lo cual se debe precisamente a los empresarios, que no son sólo los grandes, sino también el taquero, el que tiene un restaurante, y el pequeño proveedor que surte al grande, añadió.

Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, señaló que "los empresarios son los que generan la riqueza y pagan los impuestos".

Y por eso decidieron apoyarlos, ya que el presidente, en su mensaje del domingo, no presentó algún plan de apoyo para el sector, o al menos él no lo percibió.

Dijo que con este proyecto, que será presentado la próxima semana en Coahuila, por el gobernador Riquelme, de quien surgió la propuesta, los gobernadores del noreste se anticipan una vez más a la Federación y a otras entidades.

Como antes lo hicieron, apuntó, para plantear respuestas a los problemas de seguridad, salud, y ahora ante la crisis económica ya muy latente con la pérdida de empleos.

Como parte de las reuniones que han sostenido los viernes, alternativamente en los tres estados, esta vez en Monterrey, los gobernadores anunciaron también, como parte de las medidas para enfrentar la contingencia sanitaria por el coronavirus, la instalación de centros de comando para organizar y canalizar la atención a los pacientes.

Incrementar los centros para la aplicación de pruebas para detectar la enfermedad, como ya lo hace Nuevo León, además de habilitar centros de aislamiento para enfermos no graves, en escuelas o instalaciones que actualmente no están ocupadas debido a la suspensión de actividades.

Asimismo, constituirán fideicomisos para que empresarios y la sociedad en general aporte para apoyar y compensar al personal hospitalario del sector público, como reconocimiento a su trabajo.

Además de unificar un protocolo de actuación para que a todas las personas que mueran por neumonía, si no estaban confirmados como pacientes Covid-19, se le practiquen biopsias o pruebas para confirmar o descartar la enfermedad.

Lo anterior, para evitar que ocurran situaciones como en la región Lagunera de Coahuila, donde, refirió el gobernador Miguel Ángel Riquelme, murieron dos pacientes, los cuales fueron velados por sus familias sin saber que habían muerto por Covid-19.

También acordaron endurecer los filtros carreteros de revisión policiaca para sólo permitir viajes de un estado a otro por razones de urgencia o fuerza mayor.

"Todo aquél que quiera ir a pasear a otro estado será regresado a su casa", y en las zonas urbanas la policía conminará a la población a que no salga a la calle salvo para cosas esenciales, advirtieron los mandatarios.

Enrique Alfaro apoya revisión de pacto fiscal

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se manifestó en favor de la propuesta hecha por los empresarios del estado para convocar a una convención nacional hacendaria para revisar el pacto fiscal de la federación.

"Los empresarios están planteando una ruta correcta que compartimos y que en específico, sobre ese punto del pacto fiscal, lo que yo puedo adelantar es que somos ya muchos los estados los que ya nos cansamos de los abusos de la federación", señaló.

Indicó que si no se revisa el pacto fiscal se generará una realidad en la que los estados que más aportan a la economía tendrán que tomar una definición en ese sentido.

"Yo espero que eso no tenga que suceder, yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal, pero si no hay voluntad de la Federación, pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, generando riqueza empleo, trabajo y oportunidades para la gente", dijo. En ese sentido, afirmó comprender la postura que han manifestado en el mismo sentido otros gobernadores, como el de Nuevo León, y reiteró que por ello es importante revisar el pacto para no romperlo. "Por supuesto que está la ruta legal para poder salirnos de ese acuerdo, ojalá no, ojalá no tengamos que llegar a eso", indicó.