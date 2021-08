Fraude virtual afecta más a adultos mayores en México; Solo en Sonora fueron 426 denuncias: Condusef

CIUDAD DE MÉXICO.- Los defraudadores virtuales tienen en la mira a los adultos mayores.

Es por ello que las reclamaciones contra los bancos por fraudes virtuales se dispararon 135.6% de enero a julio de este año respecto a lo registrado en igual periodo de 2019, antes de que comenzará la pandemia.

De enero a julio de 2019, el número de quejas de los adultos mayores contra los bancos por posible fraude virtual fue de mil 735.

Para el mismo periodo de 2021 el número de reclamaciones aumentó a 4 mil 87 asuntos, reportó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Los productos bancarios con mayor reclamo de fraude, sobre todo por vía telefónica, son la tarjeta de débito, de crédito y la banca móvil por consumos o cargos no reconocidos en cuenta de nómina y ahorro, transferencias electrónicas y disposiciones de efectivo en cajero no reconocidos, así como la solicitud de cancelación de un producto o servicio no atendida o no aplicada por los bancos, detalló Óscar Rosado, presidente de Condusef.

El consumo no reconocido abarca 40.6% de las reclamaciones, los cargos no reconocidos 8.6% y las transferencias electrónicas no reconocidas 8.1%, se detalló.

Tuvimos un disparo de este tipo de mecanismos de defraudación a adultos mayores, y a la población en general también”, comentó en un evento en el que Condusef y la Asociación de Bancos de México (ABM) firmaron un acuerdo para mejorar la atención y servicio de los bancos a adultos mayores.

SÓLO EN LA BANCA MÚLTIPLE, SEGÚN CONDUSEF

Las reclamaciones de adultos mayores por un posible fraude representaron el 64.7% del total (15,820), destacando dentro de estas, las de un posible fraude virtual que representaron el 25.8% en 2021, cuando en 2019 sólo participaban con el 9.2%.

FUERON 426 EN SONORA, PERO DE ENERO A MAYO

De enero a mayo de este año en Sonora las personas adultas mayores presentaron 426 controversias por diferentes motivos, revela la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En total fueron mil 820 denuncias o controversias en ese periodo, la mayoría de ellas fueron en Hermosillo, que concentró 886 expedientes; Cajeme, con 211; Nogales, 52, y Guaymas, 43.

Los productos más reclamados en el Estado de Sonora son; Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Crédito de nómina y Daños-Automóviles, que en conjunto representaron el 52% del total.

Finalmente, las principales causas por las cuales se presentaron las controversias en la entidad fueron: Negativa a cumplir con la conclusión anticipada establecida en el contrato con 202 asuntos, Transferencia electrónica no reconocida con 139 y Consumos no reconocidos con 105, que en conjunto representaron el 25% del total.