Frank Devlyn, dueño de Ópticas Devlyn, que tuvo que hacerse cargo del negocio a los 22 años, falleció este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO.-Frank Devlyn, quien tomó las riendas del hoy Grupo Devlyn a los 22 años tras la muerte de su padre, falleció este miércoles.

La noticia fue dada a conocer por una de sus hijas, Jenny Devlyn.

"Con muchísima tristeza les cuento que hoy mi daddy se fue al cielo. My daddy, my hero, lo escribo y no me lo creo. Mi daddy fue un hombre fuera de serie, un grande, hoy se fue un gran mexicano. Te amor por siempre mi daddito querido", escribió en Instagram junto a una tierna foto de cuando era pequeña junto a su papa.

Frank estaba casado con Gloria Rita Gómez de Devlyn y juntos tuvieron a Melanie, Stephanie y Jennifer. Actualmente Melanie funge como presidenta del consejo del grupo, que fue fundado en 1936 en Chihuahua.

Lamento el fallecimiento de Frank Devlyn, ciudadano ejemplar y comprometido. Mis condolencias a su familia y amigos asi como a los Rotarios de México por tan sensible pérdida, descanse en paz. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2020

¿Quién era Frank Devlyn?

La historia de Frank J. Devlyn es la de un hombre que creció entre la frontera de Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas.

Frank Devlyn era una persona bicultural y completamente bilingüe. Tuvo la oportunidad única de vivir, estudiar y trabajar en ambos lados de la frontera.

Mientras trabajaba en la pequeña óptica de la familia en Ciudad Juárez, Chihuahua (México), completó su educación universitaria en el Texas Western College ahora Universidad de Texas, en El Paso, graduándose en Administración de Empresas, así como sus estudios de optometría en la Escuela de Optometría también de la Universidad de Texas. Posteriormente cursó su maestría en Administración y Finanzas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) en la Ciudad de México.

A la edad de 22 años, y debido a la muerte de su padre, Frank se convirtió en la “cabeza” del entonces pequeño negocio óptico familiar. A través del trabajo arduo, del estudio y con la ayuda de su señora madre y sus hermanos Jesse y Patricio, Frank logró hacer crecer el negocio familiar hasta hacerlo una de las cadenas ópticas más grandes a nivel internacional, contando actualmente con sucursales en Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

Hoy se nos fue mi Tio @FrankDevlyn..... un tipazo, gran lider, ejemplo a seguir, y todo un personaje. Nos deja un enorme legado e increibles memorias. Lo extrañare profundamente. pic.twitter.com/1QbtlxiIvd — Patrick E Devlyn Jr. (@Dpatjr) May 27, 2020

El Grupo Devlyn actualmente consta de más de 400 ópticas, así como una cadena de laboratorios ópticos y almacenes que surten al mayoreo artículos ópticos a un gran número de empresas. Cuenta también con seis centros quirúrgicos de oftalmología. La historia de Frank Devlyn es la de un triunfo notorio en su ámbito profesional y de negocios, así como en una gran diversidad de organizaciones cívicas. Este año 2016, El Grupo Devlyn celebrará en el mes de Abril, los 80 años de su fundación.

Frank Devlyn fue un hombre de familia, casado con Gloria Rita Gómez de Devlyn y tuvo tres hijas, Melanie, Stephanie y Jennifer, todas ellas casadas y cuenta con nueve nietos.

Toda su familia desempeñó un rol muy importante en su vida y no obstante todas sus actividades y compromisos, para él lo más importante fue su rol como esposo, padre y abuelo.

El mundo a perdido a un gran líder, nuestro past presidente de Rotary International Frank Devlyn. Familia Rotaria de luto pic.twitter.com/lTmNEf9Hg5 — ღ mαяץαng ღ (@maryang_x) May 27, 2020

Recibió diversas distinciones a nivel nacional e internacional, destacando entre ellas las otorgadas por La Fundación Rotaria, en reconocimiento a su labor humanitaria para promover los programas de Rotary International a nivel mundial, Doctor Honoris Causa por la Universidad Hanyang de Seúl, Korea y en México, la Medalla de Honor al Mérito Empresarial concedida por la Cámara de Comercio a manos del entonces Presidente de México, Vicente Fox.