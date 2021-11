Fiscalidad en el Mundo de las Apuestas: ¿cómo se declaran sus beneficios en México?

En todos los países deben ser declaradas las ganancias y pérdidas de las apuestas online, se debe hacer una declaración sobre las apuestas que realizas, cada país cuenta con su propia legislación al respecto, con sus propias leyes y regulaciones. Por lo que es importante que conozcas la legislación del país en el que vas a realizar esta práctica.



En cada país puede ser totalmente diferente, esto como consecuencia de la enorme evolución y gran atracción hacia el mundo de las apuestas en línea, nace esta regulación.



Si eres usuario de las casas de apuestas y buscas declarar impuestos de tus ganancias de Apuestas Deportivas en México y no sabes cómo hacerlo, aquí puedes leer más información.



Para ello, tienes que tener presente cómo y cuándo declarar tus ganancias de apuestas online.

¿En qué momento se debe declarar impuestos de tus ingresos de Apuestas deportivas?

Legalmente se debe aclarar cuáles son los casos en los que se debe prestar la declaración de impuestos, así que si eres un apostador constante, lo recomendable es que te asesores con un contador profesional antes.



No existen cantidades o porcentajes exactos a declarar, ya que esto dependerá de algunos factores. Unos tienen más importancia que otros, pero siempre debes tenerlos en cuenta en tu declaración.



En la mayoría de los países, se mantiene el siguiente formato para todas aquellas declaraciones:

● Ingresos por actividades económicas: todos los que se han tenido de manera autónoma o profesional.

● Ganancias y pérdidas patrimoniales: incluyéndose todo lo que se ha obtenido por acciones, bonos de estados y ganancias por apuestas o juegos online.

● Ingresos de inmuebles: todos los ingresos que sean generados si se tiene un arrendamiento.

● Ingresos de trabajo: incluye los ingresos obtenidos por trabajo propio.

● Ingreso del capital mobiliario: los intereses obtenidos por cuentas bancarias.



El declarar impuestos de tus ganancias por apuestas deportivas es un proceso que deberás realizar en tu declaración general de impuestos. Con ello se debe asegurar si aún no se ha retirado el dinero de tu cuenta, pues tu ganancia ya se encuentra generada.



Tipos de beneficios

Así como no en todos los países se mantiene el mismo criterio legal, tampoco será lo mismo con todos los beneficios que adquieras.



Una vez que sepas cuales son las normas de tu país vas a poder ver que depende del tipo de apuestas que estés realizando y el monto que has producido de ello.



Consejos para declarar tus impuestos

1. Todos aquellos ingresos que obtengas por apuestas online, debes tener en cuenta que se tiene conocimiento.

2. Deberás pagar impuestos por tus ganancias en todas estas apuestas.

3. Como en otras declaraciones, debes considerar un año natural fiscal para poder hacer estas declaraciones.

4. Los ingresos obtenidos no van a estar sujetos a esta declaración, siempre y cuando no se supere la pérdida.

5. El saldo de tus beneficios y pérdidas serán renovados con cada inicio de año fiscal

6. Las ganancias que adquieras durante tus apuestas en línea van a ser ganancias de tipo patrimonial. Por lo tanto la cantidad que debas declarar va a depender de ello.

7. Si realizas apuestas en distintas casas online no debes omitir ninguna de tus cuentas, se debe sumar el beneficio total en todas estas cuentas y declarar en base a ese total.

8. Para finalizar, debes considerar que no tener el conocimiento sobre esta legislación no te excusará de tener que cumplirla.

El lado positivo de declarar tus apuestas online

Evidentemente, las personas que se dedican constantemente a las apuestas en línea deben saber que son muchos los beneficios de realizar impuestos, ya que estas políticas lejos de limitar su crecimiento, aportan en una manera de estimular el crecimiento de dicho sector.



Los objetivos que intentan obtener con estos impuestos son los mismos de toda la recaudación. Esta recaudación apoya al desarrollo de tu comunidad, a mejorar los medios y las condiciones que existen en ellas.

En especial, como amante de las apuestas en línea te va a beneficiar la legislación que pueda existir en ellas, que tiene como objetivo brindarte un sitio mucho más seguro para ti y tus ingresos.