FGR, SHCP e IMSS van en contra del Rey del Outsourcing, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda y el IMSS van en contra del principal empresario del outsourcing en México, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de Gin Group, reveló el periodista Salvador García Soto.

En su columna para El Universal, Soto detalla que tras varias investigaciones se presentaron dos querellas judiciales en contra de una de sus muchas empresas y del empresario por delitos de defraudación fiscal equiparada y omisiones en el pago de cuotas obreros patronales de sus trabajadores, a los que con engaños, según acusan las autoridades, les omitió el pago de seguro de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez.

"En pleno debate sobre la regulación del outsourcing y cuando la nueva iniciativa del presidente López Obrador se discute en estos momentos, tanto en Palacio Nacional entre el mandatario y los empresarios, como en la Cámara de Diputados donde se aprestan a aprobarla esta semana con la mayoría de Morena y sus aliados, las acusaciones judiciales contra el llamado Rey del Outsourcing cobran especial relevancia", afirma.

"Se trata de un empresario y un grupo que acumuló una gran cantidad de empresas y una fortuna considerable a partir del uso de la figura de la subcontratación y que para la 4T es ejemplo del abuso y la manipulación de este esquema laboral con fines defraudatorios, tanto que, a veces por su nombre y a veces sin mencionarlo, lo han aludido en ese sentido el presidente López Obrador, los senadores de Morena y hasta la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde".

En una denuncia resentada por el IMSS contra Beyruti, "se le acusa de omitir el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”, de acuerdo con un resumen de la denuncia al que tuvo acceso García Soto.

Otra denuncia presentada por la FGR, se le imputa defraudación fiscal equiparada, delito previsto en la fracción II del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, y del que se acusó a la misma Distribuidores y Representantes del Sur y a su administrador único Raúl Manuel Beyruti Sánchez, “por haber omitido enterar el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, por la cantidad total de 223 millones 912 mil 664 pesos que debió pagar al fisco.

Hace unos meses, la empresa de outsourcing Gin Group despidió a Beatriz Gasca Acevedo, directora de Recursos Humanos, quien fue acusada por el Gobierno de la Ciudad e México de financiar a las feministas que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que María Beatriz Gasca Acevedo es la persona responsable de financiar a las manifestantes que mantienen tomada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Centro Histórico.

En conferencia de prensa virtual, la mandataria capitalina expuso que la mujer participa en "Gin Group", empresa de outsourcing que además está vinculada con las factureras que cometieron fraudes de miles de millones de pesos en el país durante la administración pasada de Enrique Peña Nieto.

"Invitamos a los medios de comunicación a que nos ayuden a seguir investigando esto porque, si bien las demandas son legítimas, no creemos que la violencia sea la manera de defenderlas.

"Más allá de esto, pues preguntarnos por qué este vínculo", dijo la jefa de Gobierno.

"Ella es quien está ayudando a poner los cuadros intervenidos en subasta y pues en una búsqueda en google de quién es ella, desde mayo del 2018 se desempeña como vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GIN group, empresa especializada en outsourcing, y una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda incluso por el Instituto del Seguro Social, es considerada brazo derecho del presidente del grupo, así viene en redes sociales, Raúl Beyruti Sánchez", dijo.

Descarta CCE preocupación por "outsourcing"

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que no les preocupa que en la iniciativa del Ejecutivo se considere al "outsourcing" ilegal como delincuencia organizada, sino lo que pueda detonar dicha sanción.

"Las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99% cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones".

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Salazar Lomelín dijo que lo que les preocupa y se discute con el equipo del Ejecutivo son las causas pueden detonar este tipo de sanciones.

"Es lo que intentamos que quede claro, para que nadie sea sujeto de un abuso en el futuro ni de una interpretación inadecuada".

Señaló que a las empresas les interesa seguir contando con flexibilidad, tener competitividad, modificar nuestras estructuras de trabajo de acuerdo con la oferta y la demanda.

"Siempre estaremos en contra de la ilegalidad y de una empresa que abuse de las libertades del país", insistió.

