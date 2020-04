Esto es lo que incluye el decálogo de AMLO a favor de las clases medias del País

CIUDAD DE MÉXICO.- Al calificar de buena noticia que el gobierno de Estados Unidos haya avalado la entrada en vigor del T-MEC para el 1 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un decálogo de medidas que por primera vez están dirigidas a las clases media y alta, a fin de enfrentar la crisis económica ocasionada por el nuevo coronavirus (Covid-19), aunque muchas de éstas ya habían sido presentadas o promovidas por el mandatario.



En un video difundido en sus redes sociales, el Jefe del Ejecutivo federal explicó que los 10 puntos beneficiarán de manera directa o indirecta a los sectores con mejores condiciones económicas, que representan 30% de la población mexicana, es decir, estratos con mejores condiciones y grandes corporaciones, para que tengan tranquilidad, bienestar y puedan hacer negocios.



Aunque recalcó que lo primero es apoyar a 70% de la población que se encuentra en situaciones de pobreza, aseguró que con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las medidas de reactivación económica y de austeridad se podrá detener la caída financiera ocasionada por el Covid-19.



Pidió a los mexicanos hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la contingencia del coronavirus, debido a que “ya falta poco y sí hay futuro, estamos viendo la luz a la salida del túnel”.



En el decálogo, el presidente López Obrador garantizó cero corrupción e impunidad, lo que sí, afirmó, es “piso parejo, que no haya influyentismo para el que quiera hacer un negocio, [que] tenga igual trato que cualquier otro, que no haya preferencia, que se garanticen condiciones de igualdad”.



Prometió que también habrá reducción al gasto del gobierno para liberar fondos al desarrollo, se asegurarán las libertades y habrá un verdadero Estado de derecho, “no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho”, y ejemplificó que ahora el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, es independiente.



En este sentido, al señalar que el Poder Judicial es un órgano independiente, acusó que en sexenios anteriores el presidente de la República tomaba un teléfono en su oficina, en Palacio Nacional, y se comunicaba con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “y le daba instrucciones; ahora no es así, hay una auténtica división de Poderes, hay equilibrio en los Poderes, hay Estado de derecho”, subrayó.



El mandatario ofreció paz con justicia, porque “imagínense, si tenemos bienes, pero nos secuestran, nos quitan nuestra liberad, sufrimos, padecemos, eso no. Estamos buscando garantizar a todo el pueblo de México la tranquilidad, la paz y esto se logra con justicia social”.



Además, prometió que no habrá aumento ni nuevos impuestos, no aumentarán los precios de los combustibles, por lo que no habrá gasolinazos; “al contario, ahora la gasolina está más barata que antes y lo mismo el diesel, y no va [en] aumento el precio de la luz ni el del gas”.

López Obrador aseveró que las tasas de interés están bajando e indicó que habrá más inversión en obras públicas, porque se están construyendo proyectos insignia de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, para el que se compra materia como cemento y acero a empresas privadas.



Recordó que ya se entregó el primer contrato de la construcción del tramo inicial del Tren Maya, una empresa mexicana asociada con una firma japonesa.



Por último, como punto 10, el Jefe de Estado refirió que con la entrada en vigor del T-MEC el 1 de julio próximo se reactivará pronto la economía mexicana, porque el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá potenciará más inversión, más empleos, más bienestar y más crecimiento económico.



“Con el tratado y con las acciones que estamos llevando a cabo para apoyar la economía familiar, vamos a frenar, a detener la caída de la economía, todo esto que se ha producido, que se ha generado debido a la pandemia por el coronavirus.



“Sí va a caer la economía, pero vamos rápido a mejorar la situación económica, es decir, vamos a tener un retorno a la normalidad, sobre todo al bienestar, que es lo más importante, que todos seamos felices”, deseó el presidente López Obrador.