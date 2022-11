Estas tres marcas de café soluble baratas cuidan tu salud, según Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.- De seguro en alguna ocasión has escuchado que el café te ayuda a tener más energía gracias al aporte de la cafeína y que puede alargar la vida de las personas, no obstante, se debe tener precaución con este tipo de información suelta, pues a pesar de que cuenta con el respaldo de varias investigaciones, se advierte que se trata de una bebida que además tiene bastantes contradicciones. Expertos señalan que el consumo excesivo de café puede causar adicción y que no da energía, sino que oculta los síntomas del cansancio.

Debido a su facilidad de elaboración, el café soluble es ideal para prepararlo en casa o en la oficina. En el mercado podemos encontrar variedades de marcas de café soluble y, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hay algunas que no cumplen con lo que ofrecen en su etiquetado, por lo que si buscas un producto con una buena relación calidad- precio, a continuación te presentamos algunas recomendaciones.

La Profeco analizó 12 marcas en cuya etiqueta indican ser puros, sin embargo, el estudio reveló que muchos de ellos no son así, sino ensambles que aunque pueden no alcancen a ser dañinos para la salud, mienten, ya que no estás comprando lo que ofertan. Sin embargo, algunas de ellas sí cumplen.

Estas tres marcas baratas sí cumplen:

Nescafé clásico café soluble.

Garat gourmet café soluble 100 % arábica.

Jacobs gourmet suave blend.

Profeco recomienda consumir café con moderación a quienes toman tranquilizantes, antidepresivos y quienes padecen de gastritis, úlceras u otras enfermedades del tracto digestivo. Además las mujeres embarazadas deben evitar su consumo.