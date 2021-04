Estas son las empresas funerarias con más quejas ante Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2020, los proveedores de servicios funerarios con más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fueron Grupo Gayosso y Jardines del Tiempo.

Los principales motivos de reclamación fueron la negativa a proporcionar un servicio o producto, negativa a rescindir un contrato o a realizar reembolsos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En total, la Procuraduría recibió 114 quejas, de la cuales 59 correspondieron a Grupo Gayosso y 33 de Jardines del Tiempo.

Además de que se registraron ocho para Servicios a Futuro Perches, siete para Plan de Apoyo de Asistencia Familiar y siete para Cooperativa Previsora del Norte.

La Profeco explicó en un comunicado que los consumidores tienen derecho a "conocer con precisión costos, características y términos antes de contratarlos; cancelar o desistirte de la operación y tener un presupuesto por escrito".

De acuerdo con la NOM-036-SCFI-2016, los contratos de adhesión con relación a servicios funerarios deberán estar registrados ante la Profeco y especificar lugar y horarios donde se deben prestar los servicios contratados, así como el precio unitario o total a pagar; facultad del consumidor de ceder o transferir los derechos sobre los servicios contratados; descripción detallada de las garantías existentes, entre otros", dijo Profeco.

La Procuraduría recomendó llamar al 55 55 688722 o al 800 4688722 en el interior del país en caso de que el proveedor no exhibe ni respete precios, use publicidad engañosa, no entrega notas o comprobantes, condiciona o niega la venta o servicio, aplique cargos sin consentimiento, entre otras cosas.