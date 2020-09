Estas opciones te ofrece el Infonavit si tienes un crédito y bajaron tus ingresos

HERMOSILLO, Sonora.- Si entraste en un esquema de reducción de salarios para conservar tu puesto de trabajo, o cambiaste de empleo y tienes una remuneración menor, o por cualquier situación tienes menos ingresos y tienes un crédito activo con el Infonavit, hay soluciones para tus pagos.



El Instituto te ofrece apoyos para cada situación y que no caigas en el impago, estos van desde reestructuras, descuentos, aumento del plazo, entre otros.

LAS SOLUCIONES

Paro técnico

Si la empresa donde laboras se encuentra en paro técnico y tu crédito está al corriente y sin reestructura vigente, cuentas con un apoyo hasta por doce meses para reducir tus pagos en un 25%.

• Para obtener este apoyo, la empresa donde trabajas debe tener la solicitud o autorización al convenio de modificación temporal de condiciones de trabajo, presentado o autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, y llevarlo al Infonavit junto con el listado de los trabajadores que tienen y quieren recibir este beneficio.



Estudio socioeconómico

Si tus ingresos se han visto afectados a causa de una enfermedad crónica-degenerativa, ya sea tuya, de tu cónyuge o hijos, o en caso de edad avanzada sin ingresos fijos o situación de abandono, este apoyo es para ti.

Para obtenerlo debes hacer esto:

• Acude al área de Cobranza de la delegación del Infonavit de tu entidad o llama a Infonatel y un asesor te informará los pasos a seguir para solicitar el estudio.

• Un trabajador social te visitará y determinará tu capacidad real de pago.

• Cada año se revisará tu situación económica para evaluar la renovación del apoyo.

Para solicitar tu crédito debes contar con 116 puntos. Precalifícate a través de Mi Cuenta Infonavit. https://t.co/rdQ527Ylns pic.twitter.com/tvsO2XtXq1 — Infonavit (@Infonavit) September 25, 2020



Dictamen de Capacidad de Pago

Es una reducción temporal en tu pago mensual, este se determina con base en tu ingreso y gasto.

Para obtenerlo:

• Un asesor certificado de cobranza te visitará para realizar una encuesta con la que determinará tu capacidad de pago y confirmar si eres candidato a recibir este apoyo.



Solución a tu medida

Para ponerte al corriente con tu crédito, puedes solicitar una reestructura, en la que se fijará la cantidad que pagarás durante 12 meses, considerando tu adeudo y capacidad de pago.

Esto puedes hacer:

• Si tienes empleo, debes tener por lo menos tres bimestres cumplidos de cotización continua en tu empleo y tu crédito un mínimo de dos años.

• Si no tienes empleo, tu crédito debe tener al menos un año desde que se te otorgó.

• Dirígete al área de cobranza de la delegación del Infonavit de la entidad en la que obtuviste tu crédito con tu Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito, copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio.

• O si lo prefieres, llama a Infonatel y solicita la visita de un asesor certificado de cobranza, que te ofrecerá la solución que se adapte a tus necesidades.

NO CAIGAS EN IMPAGO

Ahora que si tienes un crédito vigente y por alguna razón no has podido pagar y tienes pagos vencidos, puedes tomar alguna de estas opciones:

Borrón y cuenta nueva

Si tienes pagos vencidos y no requieres disminución en el factor de pago, esta solución te ayuda a regularizar tu crédito, sumando las mensualidades vencidas al saldo de tu crédito.

• Si tienes empleo con al menos tres pagos continuos vía nómina o si no tienes empleo y realizaste 6 pagos continuos, este apoyo aplica por regularización automática, siempre que no tengas una reestructura vigente. Espera el aviso que te llegará a través de correo postal, pero si no estás de acuerdo, llama a Infonatel y pide su cancelación.



• Puedes firmar un convenio, en caso de que no se hayan realizado los pagos antes mencionados. Dirígete al área de cobranza de la delegación del Infonavit de la entidad en la que obtuviste tu crédito y presenta tu Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito, copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio. O si lo prefieres, llama a Infonatel y solicita la visita de un asesor certificado de cobranza, que te ofrecerá la solución que se adapte a tus necesidades.



Mediación

Solicita el apoyo de un mediador neutral e imparcial para encontrar la mejor solución para el pago de tu crédito e impedir que se inicien procesos judiciales.

Para solicitarla:

• Acude a tu delegación para saber si tu caso puede resolverse con la ayuda de un mediador.

• La mediación se lleva a cabo a través de una sesión en la que un profesional independiente facilita la comunicación entre el acreditado y el Infonavit para ayudarle a encontrar la mejor solución al pago del crédito mediante un convenio.

• Esta consulta es gratuita.