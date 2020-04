Enseñan 84% de padres la importancia del ahorro a sus hijos

Guadalajara.-Los padres buscan incentivar el ahorro en los menores.



El 84 por ciento de los mexicanos enseñan a sus hijos la importancia del ahorro, según una encuesta realiza por la fintech tapatía Yotepresto.com. Sin embargo, el 16 por ciento dijo que no se los enseña porque considera que no le tomarán importancia.



Inculcar el ahorro desde que son niños ayuda para toda la vida. Los niños son como una esponja y lo que aprenden ahorita, lo replican cuando son adultos. Así que nunca son demasiado pequeños para enseñarles este buen hábito, solo hay que saber cómo hacerlo", compartió Rubén Chávez, CEO de la plataforma.



La manera más sencilla de hacerlo es comprándoles una alcancía y animándolos a que ahí guarden una parte del dinero que se les da, y que una vez que guarden lo necesario puedan comprarse lo que ellos desean, recomendó Chávez.



Además, recordó que otra forma es abriendo una cuenta básica para el ahorro de los niños, la cual algunos bancos ofrecen sin comisiones, en donde además de ahorrar el niño puede aprender cómo funciona el sistema financiero mexicano.



La encuesta arrojó que el 71.8 por ciento de los encuestados aseguró conocer este tipo de cuentas, de ellos, el 77.3 está interesado en abrir una para sus hijos, el 16.6 ciento afirmó que ya tienen una, mientras al resto no le interesa.



El 97.2 por ciento de los participantes dijo que considera hablar de finanzas con los menores.



"Muchas personas piensan que los niños no deben preocuparse por las finanzas, pero mantenerlos ignorando cómo se obtiene el dinero, que es importante ahorrarlo e invertirlo solo los perjudica a largo plazo, porque no saben cómo manejarlas cuando tienen su primer empleo".



El cofundador de la plataforma invito a los padres a poner el ejemplo en el ahorro.