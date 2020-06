En la mira del SAT, 10 mil factureros; alista AMLO primer paquete de denuncias

CIUDAD DE MÉXICO.-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene en la mira a casi 10 mil factureros que simulan operaciones para no cumplir con sus obligaciones fiscales, de los cuales 700 fueron incluidos este año en la lista negra que publica el SAT.

Junto a evasores que resultaron del análisis de las primeras declaraciones provisionales de impuestos o del pago del IVA que se hicieron en febrero pueden salir las primeras órdenes de aprehensión derivadas de la reforma fiscal penal que entró en vigor en 2020 o bien acuerdos reparatorios para evitar ir a la cárcel.

Datos del fisco muestran que solamente un centenar de implicados ha ganado los amparos interpuestos. La mayoría no logró comprobar su inocencia.

Gran parte de los contribuyentes se encuentran en el listado general de presunción o no aportaron pruebas para ser borrados, y otros, aunque presentaron evidencias a su favor, no lograron convencer a las autoridades.

La lista de defraudadores tiene de todo tipo de actividad y giro, como empresas constructoras, despachos de arquitectura, corporativos, consultoras, firmas de asesoría fiscal y administrativa, el Consejo de Pymes del Estado de México y diversos contribuyentes como personas físicas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada que en próximos días presentará el daño económico por 48 mil millones de pesos ocasionado por un presunto fraude a la Hacienda pública por medio del uso de facturas falsas.

Alista AMLO primer paquete de denuncias contra factureros

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que alista un primer paquete de denuncias penales contra factureras que -dijo- crearon un sistema fiscal informal, que según las proyecciones pudieron evadir hasta el 30% de los ingresos del gobierno, "un fraude monumental".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que tan sólo ese primer paquete equivale a 50 mil millones de pesos pero señaló que el fraude podría ser superior a los 300 mil millones de pesos.

Aseguró que para no caer en lo espectacular, por dignidad, mantendrán en reserva los nombres de los contribuyentes involucrados, pero se les notificará para que puedan regularizarse.

El titular del Ejecutivo comentó que desde hace una década comenzaron a operar empresas factureras.

"Emitía facturas apócrifas y mecanismo de lavado de recursos, terminaban los contribuyentes por no pagar completos los impuestos, a veces no pagaba nada, se creó como una especie de SAT paralelo, se creó un sistema fiscal informal en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas empresas, medianas y grandes, a ciudadanos que tenían que pagar impuestos y se cometió un gran fraude, nosotros no podemos callar, porque estaremos en encubriendo", expresó.

El Jefe del Ejecutivo criticó que en el pasado se toleró esa práctica ilegal hecha por "los fifis de los despachos contables vinculados con los funcionarios públicos".

"A la vista de todos estos factureros grandes residencias, aviones privados, aplaudidos por todos y todavía estoy aseguró que piensan que no son delincuentes, pero ellos no, si tienen roce social, si juegan Golf con los altos funcionarios, si se van a esquiar juntos, como van a ser delincuentes", ironizó.

Qué tipo de sanción reciben los factureros

En México hay más de 10 mil factureros que están realizando más de 270 mil operaciones simuladas o inexistentes.

Y la mayoría de los contribuyentes aún no sabe que tener una relación con alguno de estos emisores de comprobantes falsos, es un delito que amerita cárcel o el pago de cuantiosas multas.

Datos oficiales indican que los fraudes de estas empresas superan los 300 mil millones de pesos en los últimos años, lo que equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

La lista negra de factureros que entró en vigor desde 2014, con la reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), inicialmente dejaba sin efectos fiscales las facturas falsas, con lo cual no se podía deducir el impuesto sobre la renta (ISR) ni acreditar el IVA.

Sin embargo, la publicación en la página del SAT y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del nombre o razón social, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del presunto defraudador, no fue suficiente para detener este ilícito.

Por esa razón, en la presente administración se hizo la reforma fiscal penal que fue aprobada por el Congreso de la Unión.

La reforma equipara a los factureros conocidos como EFOS (Empresa que factura Operaciones Simuladas) con la delincuencia organizada que amerita prisión preventiva oficiosa.

Este tipo de actos que desembocan en conductas irregulares traen consecuencias legales de tipo penal con penas corporales de dos a nueve años de cárcel por defraudación fiscal.

En el caso de que la responsabilidad recae sobre un tercero por permitir o publicar anuncios para la adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, la sanción aplicable va de 54 mil 200 pesos hasta 85 mil 200 pesos.

En febrero pasado la Fiscalía General de la República encarceló a cuatro personas que operaban más de 100 empresas factureras; en la detención ocurrida en Metepec, Estado de México también se aseguraron más de 1.5 millones de pesos.

En mayo, el SAT realizó una encuesta en redes sociales entre los contribuyentes al preguntarles: ¿Sabes si tu factura es auténtica?

Recibió más de dos mil respuestas; el 53% respondió que no sabía reconocer si tenía un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) apócrifo, y el 47% contestó que sí sabía.

Ante ello, los invitó a realizar la verificación por medio de internet con el escaneo del código QR del comprobante o factura.

Con ello se puede ver el estado en que se encuentra la factura, es decir vigente o cancelada, el RFC del receptor o emisor, nombre o razón social, la fecha de expedición y Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).

Si con esta información el contribuyente se da cuenta que cayó en la trampa de los simuladores, puede hacer la respectiva denuncia, de lo contrario también será considerado parte del grupo que actúo como delincuencia organizada.

En la reforma penal fiscal, se estableció la figura de denunciante, testigo protegido o informante.

Para ello, el SAT estableció los lineamientos que habrán de cumplir los que hagan los señalamientos de los presuntos defraudadores.

En el portal del órgano recaudador de impuestos hay un link para poder proporcionar toda la información que tendrá carácter de confidencial.