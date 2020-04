Empresas que deben al fisco abonarán 15 mil mdp, las que no serán denunciadas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de las 15 grandes empresas que le deben al fisco, algunas llegaron a acuerdos y abonarán 15 mil millones de pesos de los 50 mil que deben.

“Ya se tienen garantizadas de los 50 mil, han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15 mil millones de pesos hasta ayer. Hay quienes están en disposición de llegar arreglos”, dijo.

Pero hay algunas, agregó, que “de plano no quieren pagar”, casos en los que el gobierno federal “procederá legalmente tanto en la vía civil como en la penal”.

Si es un fraude, es penal, si no será por la vía civil pero no vamos a dejar de presentar querellas, denuncias, porque lo hemos dicho muchas veces, no debemos de permitir la corrupción ni el influyentismo ni la impunidad”.