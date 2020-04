Empresas no esenciales podrían reducir salarios en mayo e incluso no pagarlos: Especialistas

MONTERREY, NL.-Ante la ampliación en el periodo de suspensión de actividades de las empresas clasificadas no esenciales debido a la emergencia por el Covid-19, estas no estarían obligadas a pagar el total de los salarios a los trabajadores e incluso no pagarlo, coincidieron especialistas.



Un argumento, expuso Antonio Guerra Gómez, socio del despacho laboral Guerra Gómez Abogados, es que las empresas ya cumplieron con el pago del sueldo indemnización por un mes, cuando se publicó el Decreto que declaró "emergencia sanitaria".



De acuerdo con el artículo 430 de la Ley Federal Trabajo, explicó, se establece que cuando exista una suspensión laboral por causas de fuerza mayor, el salario completo que pagará el patrón a sus empleados durante la misma no excederá un mes.



Entonces, al ya cumplirse ese mes durante abril, sostuvo, las empresas no estarían obligadas a continuar con ese mismo criterio de pagar el sueldo completo.



Como ellos (el Gobierno) la están prorrogando, la causal de suspensión por fuerza mayor, entonces no habría pago (pago completo en mayo).



Añadió que si en abril varios patrones han negociado reducciones en el sueldo a pagar con sus empleados, ahora, con mayor razón, lo harán en mayo.



"Ahora sí abundarán los convenios colectivos con los trabajadores sobre reducciones, porque las pymes son las más afectadas".



Amado Díaz Pérez, director del bufete Amado Díaz, coincidió en que ahora en mayo no habrá ningún impedimento o prohibición legal para que las empresas cambien o reduzcan sueldos, prestaciones o condiciones de trabajo o que celebren nuevos convenios con distintas condiciones a las anteriormente pactadas.



Señaló también que legalmente la empresa incluso no podría pagar el salario al empleado, conservando la relación laboral.



"El artículo 430 es el artículo que el Gobierno quiere se aplique o el que se considere.



"Legalmente, la empresa sí podría dejar de pagar el salario... y ganar en un tribunal. Obviamente no es lo que recomendaría, el dejar a un trabador un mes sin salario es una situación muy difícil".



Pero, añadió, la mayoría de las empresas son pymes y no tienen la capacidad de soportar más tiempo la situación de menos ingresos y pagar salario.



No descartó que ante la falta de ingresos que sufren los pequeños negocios, su única alternativa sería pagar el salario mínimo a sus empleados.