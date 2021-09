Empleo registra primera caída en siete meses; servicios, único motor económico activo

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de siete meses consecutivos con incrementos, la población ocupada disminuyó en 740 mil 707 personas en agosto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Dicha disminución en la recuperación del empleo fue mitigado por las actividades de servicios, que compensaron las contracciones en los sectores de agricultura e industria.

La tasa de desocupación pasó de 4.38 a 4.33% entre julio y agosto de este año, ambos retrocesos generaron una disminución de 808 mil 638 personas en la Población Económicamente Activa (PEA).

En tanto, la Población No Económicamente Activa (PNEA) que engloba a las personas desempleadas que no están en una búsqueda activa de empleo, aumentó en 314 mil 095 personas en el octavo mes del año, todo el incremento se concentró en el renglón de “no disponibles”, quienes no aceptarían un trabajo si se los ofrecieran.

Esta disminución en la tasa de desempleo no necesariamente implica una mejora en la situación laboral del país, pues se debe en mayor medida a una salida de personas de la fuerza laboral”, expuso Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Te puede interesar: Por qué el precio global de los alimentos es más alto hoy que durante la mayor parte de la historia moderna.

En ese sentido, el desempleo ampliado, que contempla a los desocupados y a las personas disponibles de la Población No Económicamente Activa, incrementó de 15.19 a 15.25% en el mes registrado.

En febrero del año pasado el desempleo expandido alcanzó 12.2%, sugiriendo que aún existe espacio para ganancias adicionales, derivado en buena medida de la necesidad de compensar también el crecimiento poblacional”, apuntó Juan Carlos Alderete, director de Análisis Económico de Banorte.

En cambio, en el mes de julio, la informalidad laboral acaparó prácticamente toda la recuperación del empleo, y en agosto, las pérdidas se dividieron. La ocupación en la formalidad se redujo en 308 mil 300 personas y la informalidad perdió 432 mil 407 puestos de trabajo.

En las actividades de la agricultura y de las ramas industriales, se presentaron pérdidas de 508 mil 393 y 489 mil 564 puestos de trabajo, respectivamente. A su vez, la manufactura concentró el 80% de la caída en el sector secundario.

Pero, los servicios fueron los únicos que presentaron ganancias, por primera vez en el año. Durante el transcurso de agosto el sector terciario fue el único motor económico activo, estas actividades sumaron a 257 mil 041 ocupados, una cifra que ayudó a aminorar las caídas observadas en el resto de las actividades económicas.

Sin embargo, hacia el interior del sector terciario no todo fue bueno. Pese que de manera general tuvo un incremento, las actividades en restaurantes y servicios diversos tuvieron un descenso marcado en su nivel de empleo, la población ocupada disminuyó en 46 mil 952 y 345 mil 446 personas, respectivamente.

Con información de El Economista