Elon Musk está listo para hacer que Twitter sea privado: esto es lo que eso significa para la empresa y su éxito futuro

WASHINGTON.-Según los informes, el acuerdo propuesto por Elon Musk por 44000 millones de dólares para adquirir Twitter y convertirlo en privado se está materializando a medida que se acerca la fecha límite del 28 de octubre de 2022 del tribunal.

Musk les dijo a sus banqueros que tiene la intención de completar el trato para entonces y, según los informes, sus prestamistas ya comenzaron a financiar el trato. Si no lo hace, la demanda de Twitter contra Musk, que busca obligar al hombre más rico del mundo a ceñirse a la oferta que hizo en abril de 2022, irá a juicio.

Si bien es probable que la mayoría de las personas estén familiarizadas con la idea de hacer pública una empresa privada, el proceso que permite a las personas comprar y vender acciones de una empresa en el mercado de valores, el proceso inverso no se entiende tan bien y ocurre con mucha menos frecuencia.

“Como profesor de derecho y negocios, he estado analizando fusiones, privatizaciones y otros acuerdos corporativos durante más de dos décadas. La pregunta más común que he recibido de estudiantes y colegas de la facultad es ¿por qué Musk querría hacer que Twitter sea privado? O más simplemente, ¿qué significa volverse privado?”, dice Erik Gordon, profesor de Negocios en la Universidad de Michigan.

Las respuestas a estas preguntas ayudan a abordar una más interesante: ¿Tendrá éxito?

Público vs privado

Comencemos con las diferencias básicas entre una empresa pública y privada.

Para empezar, una empresa pública tiene una participación amplia, lo que significa que tiene muchos accionistas. Cualquiera puede comprar acciones de la mayoría de las empresas públicas, sus acciones cotizan en bolsas de valores y su precio de mercado está ampliamente disponible en sitios web y aplicaciones.

La ley federal de valores exige que las empresas públicas divulguen mucha información sobre sus operaciones y condiciones financieras en los informes que se publican en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores. Básicamente, cualquier cosa que le suceda a una empresa pública que tenga consecuencias para los inversores debe divulgarse públicamente.

Una empresa privada, por otro lado, está estrechamente controlada. Tiene pocos accionistas, a veces solo uno. Por lo general, es imposible comprar acciones de una empresa privada. Cuando es posible, es difícil porque las acciones no cotizan en bolsas. Tiene que encontrar a alguien que esté dispuesto y sea capaz bajo las leyes de valores restrictivas de venderle sus acciones.

Además, una empresa privada no está obligada a presentar divulgaciones ni nada más ante la SEC.

Otra diferencia clave es el poder que tiene el director ejecutivo. Si bien los directores ejecutivos de las empresas públicas tienen mucho poder, ese poder está limitado por cosas como una junta directiva y reglas sobre compensación.

Las empresas privadas no tienen juntas entrometidas ni reglas que rijan la compensación u otros asuntos. Y con pocos o ningún molestos accionistas externos, los líderes de las empresas privadas no tienen que preocuparse por el efecto que sus decisiones puedan tener en el precio de las acciones.

Yendo privado

Muchas empresas, si no la mayoría, comienzan sus vidas como una empresa privada, tal vez en un garaje familiar, como parece ser el caso en tantas historias de origen de empresas emergentes.

A medida que una empresa joven crece, necesita más financiación, un problema que a menudo se resuelve haciendo una oferta pública inicial que genera una gran cantidad de efectivo y abre la propiedad a cualquiera.

Hacer que una empresa sea privada, como pretende hacer Musk, revierte la oferta pública inicial. Si se lleva a cabo, el multimillonario de Tesla pagará a los accionistas de Twitter 54.20 dólares por acción, que es una prima del 64 % sobre el precio al que cotizaban las acciones de Twitter unas semanas antes de que se revelara la oferta de Musk el 14 de abril de 2022.

Foto de archivo del perfil de Elon Musk en Twitter Abril 28, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/

Una historia de éxito

Entonces, ¿por qué Musk o cualquier otra persona querría privatizar una empresa? Una razón clave es el control, que le permite al comprador imponer su visión y estrategia singular.

Una vez que las acciones cambien de manos, Musk podrá hacer lo que quiera con Twitter, desde reabrir las cuentas del expresidente Donald Trump y Ye, el artista conocido formalmente como Kanye West, hasta recortar la fuerza laboral hasta en un 75%, todo lo cual según los informes, está considerando.

Es por eso que Michael Dell decidió privatizar la empresa de computadoras que lleva su nombre en 2013.

En ese momento, la empresa estaba pasando apuros debido a que las ventas de computadoras personales se desplomaron en medio del auge de los teléfonos inteligentes. Como explicó en una presentación de valores, Dell creía que era esencial transformar rápidamente la empresa de un fabricante principalmente de PC a uno centrado en proporcionar a las grandes organizaciones sistemas completos de tecnología de la información y administrarlos.

Dijo que no podía hacer la transformación como empresa pública porque perjudicaría las ganancias a corto plazo, lo que probablemente haría que el precio de las acciones cayera. Eso, a su vez, podría dañar la percepción que los consumidores tienen de Dell y conducir a la rotación de empleados.

En otras palabras, el plan de Dell quizás era demasiado audaz para una empresa pública. Pero la estrategia valió la pena, para él, sus compañeros inversores y su empresa.

El propio Dell aportó 750 millones de dólares en efectivo y más de 3000 millones de dólares en forma de su participación del 16 % en la empresa, con unos 3400 millones de dólares procedentes de otros inversores y 16000 millones de dólares en deuda.

En 2018, cuando la empresa salió a bolsa por segunda vez, la participación de Dell valía 32000 millones de dólares, con pagos similares para sus coinversores. La empresa también prosperó, con ventas y ganancias que se dispararon después de un período de bajo crecimiento, como predijo Dell. La fuerza laboral a menudo cae cuando una empresa se vuelve privada, pero la de Dell aumentó aproximadamente un 50 % en 2020 en comparación con 2013.

Un fracaso clásico

Pero no siempre termina bien.

A principios de la década de 2000, Toys R Us estaba en serios problemas. Aunque el comercio electrónico aún estaba en sus inicios, estaba comenzando a perturbar a los minoristas tradicionales, aumentando la competencia, especialmente en el mercado de juguetes para niños. Un plan para vender sus productos en línea a través de Amazon fracasó, dejando a Toys R Us muy atrás en el comercio electrónico. Mientras tanto, sus tiendas envejecían y se deterioraban, el servicio al cliente era pésimo y Target y Walmart ganaban participación de mercado.

En 2005, dos firmas de compra y un fideicomiso de bienes raíces ganaron la licitación para privatizar Toys R Us por $ 6.6 mil millones, utilizando $ 5 mil millones en deuda. A diferencia de Dell, que conocía bien su negocio, Bain Capital, KKR & Co. y Vornado Realty Trust no tenían mucha experiencia en la industria de los juguetes. Y siguieron una estrategia clásica de capital privado de consolidación, cerrando tiendas marginales y recortando costos.

Toys R Us quebró en 2017.

También a diferencia de Dell, Toys R Us nunca se recuperó. La deuda significativa contraída en la compra cargó a la empresa con grandes pagos de intereses que dejaron poco dinero para invertir en la remodelación de tiendas o en la creación de un negocio en línea competitivo. Toys R Us se declaró en bancarrota en 2017, 12 años después de volverse privada.

“A mi modo de ver, Dell tenía un plan que se adaptaba al entorno de su empresa, un concepto clave en el estudio de la estrategia empresarial. Los compradores de Toys R Us no lo hicieron”, señala el experto.

¿Musk tiene una visión?

Entonces, ¿qué significa todo esto para el éxito potencial de Musk en Twitter?

Todavía no sabemos mucho sobre lo que planea hacer.

En su carta a los accionistas de Twitter, dijo: “Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione”. Uno podría preguntarse si se trata de un modelo de negocio o de una declaración de filosofía sociopolítica.

En cualquier caso, dijo que Twitter no puede “prosperar ni servir a este imperativo social” como empresa pública. También tuiteó que lucharía contra los bots en la red social, permitiría que Trump y otros se reincorporaran y potencialmente permitiría que los usuarios paguen facturas a través de un tuit, parte de su idea de súper aplicación "Proyecto X".

Más recientemente, The Washington Post informó que Musk planea recortar los 7500 empleados de Twitter en aproximadamente un 75 %, aunque el 26 de octubre les dijo a los empleados de Twitter en San Francisco que no se desharía de tantos.

“Musk entendió la física del lanzamiento de cohetes y la ingeniería detrás de la construcción de un automóvil eléctrico, pero no tiene mucha experiencia en el manejo de una plataforma de redes sociales o en la creación de súper aplicaciones. Creo que no tiene una estrategia bien pensada que se ajuste al difícil entorno de Twitter”, detalla el profesor.

Lo que tendrá es una gran cantidad de deuda. El año pasado, Twitter debía alrededor de $51 millones en intereses sobre su deuda. Después de volverse privado, las estimaciones son que Twitter deberá al menos mil millones de dólares anuales en alrededor de $ 13 mil millones en nueva deuda.

En 2021, la compañía generó solo $ 630 millones en efectivo de las operaciones. Eso significa que Musk no tendrá mucho efectivo para financiar una súper aplicación o cualquier otra gran idea, a menos que pueda atraer inversiones adicionales en la empresa.

Con la empresa en sus manos, Musk puede, por supuesto, hacer lo que quiera. Puede implementar cualquier política de libertad de expresión que se adapte a sus gustos. Puede dejar que Trump y Ye tuiteen. Puede prohibir los vendedores en corto (short sellers) de Tesla y cualquiera que cuestione sus iniciativas de política exterior. Puede despedir al 75 % de su personal en un santiamén, algo que a un director ejecutivo público le resultaría muy difícil hacer.

Es demasiado pronto para decir si hacer que Twitter sea privado será un éxito similar al de Dell o un desastre de Toys R Us. Pero dado que Musk ha dicho que "no le importa la economía", puede que no importe.

Artículo original publicado en The Conversation