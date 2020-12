Eliminar "outsourcing " pone en riesgo inversión de EU para México

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas estadounidenses en México esperarán hasta la dictamen del Congreso sobre el pacto entre el CCE y el gobierno federal para “regular” el outsourcing, para definir sus negocios en el país; de desaparecer el outsourcing o insourcing, la inversión norteamericana para México por 400,000 millones de dólares con la generación de 2.8 millones de nuevos empleos podría cancelarse en el país para asentarse en Canadá.

El presidente de la American Society of México, Larry Rubin, señaló que si México elimina el outsourcing afectará la relación bilateral México-Estados Unidos, por lo cual los proyectos de inversión programados en los próximos 5 años para territorio mexicano, como parte del T-MEC, se trasladen a otros países por la falta de certidumbre jurídica en las políticas públicas.

Tenemos que estar conscientes y los legisladores cuando decidan la materia outsourcing de que las empresas norteamericanas tienen oportunidad de hacer inversiones en diferentes partes del mundo, México no es el único, definitivamente tiene el T-MEC, que es una gran herramienta, pero también lo tiene Canadá, y si posee mayor estabilidad en todos los sentidos de la palabra y da certidumbre al empresario, que quizá México no pueda ofrecer, la inversión quizá termine yéndose a Canadá o a otros países, dijo el presidente de la American Society of México.