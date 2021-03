El nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea estará listo a final de año, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-El nuevo acuerdo global entre México y la Unión Europea (UE) estará listo cuando se celebre el próximo encuentro de la delegación entre ambas partes, en octubre o noviembre, según el presidente de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, el italiano Massimiliano Smeriglio.

El eurodiputado comentó en un acto virtual con la prensa extranjera en Roma que esperan poder presentar el nuevo acuerdo, definitivamente ratificado, en la próxima delegación UE-México, que se celebrará en el país americano, pues solo quedan "pequeñas resistencias" de algunos estados miembros, y se dijo "convencido" de que se cerrará para entonces.

Este nuevo trato UE-México actualiza el que está en vigor desde el año 2000, que "ha sido útil porque se han triplicado los intercambios comerciales con México", pero que ahora se el nuevo hará frente a nuevos desafíos como "la economía digital, la lucha contra la corrupción o cómo afrontar juntos los flujos migratorios".

Smeriglio destacó que los intercambios de mercancías entre la UE y México tuvieron un valor "de 62 mil millones de euros en 2017" y que "los servicios comerciales en 2016 supusieron 15 mil millones", y recordó que México "representa un 1,7 por ciento del total de los intercambios comerciales de la UE en todo el mundo".

El eurodiputado, miembro también de la asamblea parlamentaria euro-latinoamericana, aseguró que esta actualización del acuerdo pretende afectar no solo a "instituciones políticas, sino mantener también relaciones con la sociedad civil organizada y el asociacionismo".

El nuevo acuerdo con México debe ser un acuerdo global, no puede ser solo un acuerdo económico", explicó Smeriglio, que destacó que el documento está ahora en su última revisión para asegurar "un buen acuerdo en el que no hay un ganador absoluto, porque nadie pierde. No queremos que pierdan ni la Unión Europea ni México".