El Reino Unido se enfrenta a una crisis de facturas altísimas de energía: "Será un invierno muy duro"

LONDRES.-"El Reino Unido se dirige a la mayor crisis del costo de vida en la memoria viva. Los aumentos inminentes de los precios de la energía llevarán a grandes sectores de la población a la pobreza energética, y ninguna de las propuestas presentadas por nuestros partidos políticos en Westminster o en Escocia o Gales es suficiente para abordarlo", dice Keith Baker, investigador en Pobreza de Combustible y Política Energética, Centro de Gestión de Activos del Entorno Construido (BEAM) en la Universidad de Glasgow Caledonian.

"Entonces, veamos qué proponen los partidos para los hogares (las empresas también se enfrentan a una grave amenaza, pero hasta ahora los políticos las han ignorado en gran medida)", indica para The Conversation.

El primer ministro Boris Johnson ha dicho que no implementará ninguna política nueva antes de que renuncie en septiembre. De sus dos posibles sucesores, el ex canciller Rishi Sunak ha presentado un plan de tres partes que consiste en reducir el IVA en las facturas de energía (aunque reducir el IVA beneficia desproporcionadamente a los hogares más ricos), otorgar a los solicitantes de beneficios un complemento y otorgar a los jubilados un pago adicional de combustible de invierno. Pero los precios de la energía están aumentando demasiado rápido: las medidas de Sunak no serían suficientes para evitar que muchos millones de personas caigan aún más en la pobreza energética.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, la otra candidata a la próxima primera ministra, propone revertir un aumento reciente en las contribuciones al seguro nacional y eliminar los gravámenes ecológicos en las facturas de energía, al tiempo que evita que los hogares "ricos" reciban un reembolso de energía planificado de £ 400 libras (468.17 dólares). No solo no son suficientes para compensar los aumentos significativos de precios, sino que esos gravámenes verdes en realidad sirven para reducir las facturas futuras al financiar esquemas de eficiencia energética y apoyar el desarrollo de energía renovable barata. Bajo Sunak, las cosas empeorarán, y bajo Truss, mucho peor, dice Baker.

El líder laborista Keir Starmer está proponiendo un mayor impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las empresas de energía para congelar las facturas de energía, aunque a un nivel que ya ha aumentado considerablemente desde principios de este año, lo que, según él, ahorraría a los hogares un promedio de £ 1,000 (1170 dólares). Los demócratas liberales quieren ir un poco más allá mediante la introducción de un impuesto sobre las ganancias inesperadas más alaso y duplicando el descuento de hogares cálidos dirigido a personas con ingresos más bajos y haciendo que más personas sean elegibles para recibirlo.

En Holyrood, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, advirtió que el país enfrenta un invierno de "privaciones" y dijo que los aumentos de precios máximos planeados por Ofgem no deberían seguir adelante. Sin embargo, su partido, el SNP, excluyó una moción sobre el uso “creativo” de los poderes fiscales transferidos para ayudar a abordar la crisis del costo de vida del proyecto de agenda para su conferencia anual en octubre. Sturgeon puede vivir para arrepentirse de esto, ya que el calor, la eficiencia energética y la escasez de combustible se encuentran entre sus responsabilidades delegadas.

No a la nacionalización

Y esas son solo las malas noticias a corto plazo: arreglar las cosas a largo plazo puede ser igual de difícil. Si nos fijamos en los países de la UE que están demostrando ser más resistentes a las subidas de los precios de la energía, a saber, Francia y Noruega, ambos tienen empresas energéticas estatales.

La propiedad pública ha demostrado ser efectiva, al menos a largo plazo, para hacer que los países sean resilientes y capaces de proteger a la gente común de las fluctuaciones de precios. Por ejemplo, el gobierno francés usó su participación mayoritaria en el gigante de la energía EdF para cambiar la fórmula utilizada para calcular las tarifas eléctricas de manera que las desvincule aún más de los precios del mercado.

Sin embargo, los conservadores se oponen a la propiedad pública, los demócratas liberales guardan silencio y los laboristas han descartado la nacionalización de la energía en Inglaterra. El Partido Verde de Inglaterra y Gales (GPEW) ha adoptado una postura más radical, apoyando la nacionalización permanente de los proveedores de energía y que las facturas se reduzcan a sus niveles antes de que se elevara el precio máximo a principios de 2022.

En Escocia, el SNP y su socio de gobierno, los Verdes escoceses, rechazaron el año pasado una propuesta para establecer una empresa pública de energía, pero ahora apoyan la nacionalización de las empresas de energía existentes. Sin embargo, esto significaría comprar estas empresas en un momento en que son rentables y, por lo tanto, más caras, y es particularmente frustrante dado que en 2019 el gobierno escocés tuvo la oportunidad de comprar Our Power, una empresa de energía con sede en Edimburgo que colapsó. debe al gobierno millones en préstamos comerciales.

En Gales, Welsh Labor y Plaid Cymru están trabajando a través de la brecha de la independencia para establecer una empresa neta cero. Fundamentalmente, esta empresa pública podría poseer activos como parques eólicos o redes de calor.

En el modelo que he ayudado a desarrollar con el grupo de expertos Common Weal, es importante que las empresas posean dichos activos, ya que pueden usarse para obtener financiación cuando los tiempos se ponen difíciles. Dado que las empresas de energía solo minoristas, incluso las públicas, carecen de estos activos, aún están expuestas a todos los riesgos que han visto sufrir a muchas de ellas.

Esto significa que esos dos partidos, junto con algunos partidos más pequeños de izquierda y pro-independencia escocesa, como el Partido Alba de Escocia, son los únicos partidos que conozco que apoyan un enfoque realista para llevar la energía a la propiedad pública.

"Ahí lo tienes. Honestamente, después de 15 años de trabajar en este campo, debo concluir que la falta de acción tanto histórica como reciente significa que el Reino Unido se enfrenta ahora a un invierno muy, muy duro", finaliza Keith Baker.

Artículo original publicado en The Conversation