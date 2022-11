EU: Las multitudes del Black Friday disminuyen a pesar de las abundantes ofertas

NUEVA YORK.-Los compradores en Estados Unidos, exhaustos con la inflación, iban a aparecer en números récord por las ofertas del Black Friday. Pero fuera de las tiendas en Nueva York, Raleigh, Chicago y Los Ángeles había pequeñas concentraciones de gente en el que históricamente ha sido el día de compras más activo del año.

Muchos de los que abrieron sus billeteras en Estados Unidos dijeron que sus compras fueron estratégicas. "Hemos estado esperando" los descuentos, dijo Tulio Rose, de 28 años, quien compró un televisor de pantalla grande en Best Buy en Los Ángeles junto a su pareja Barnisha Nill, de 35 años. La pareja ahorró unos 500 dólares en el televisor Samsung de 85 pulgadas.

Se estima que unas 166.3 millones de personas planean hacer compras entre el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday este año, según la Federación Nacional de Minoristas, casi 8 millones más que en 2021. Pero con lluvias esporádicas en algunas partes del país, las tiendas estuvieron menos ocupadas que de costumbre en el Black Friday.

Por lo general, en esta época del año es difícil encontrar estacionamiento. Este año no he tenido problemas para encontrar un lugar", dijo Marshal Cohen, un asesor de NPD Group Inc.