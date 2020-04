Donald Trump no pidió nada a cambio por acuerdo con OPEP: Rocío Nahle

CIUDAD DE MÉXICO.-La secretaria de Energía, Rocío Nahle, consideró que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que México pagará por la ayuda que le dio en el acuerdo con la OPEP, será por cuestiones electorales porque no se pidió nada a cambio.

"Sí, eso dijo el presidente Trump, pero aquí no se pidió nada a cambio", comentó la funcionaria en entrevista al término de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

-¿Fue por cuestión electorales?, se le preguntó.

"Pues yo me imagino, no sé, lo único que les puedo decir es que no pusieron condiciones", respondió la funcionaria.

Rocío Nahle comentó si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no hubiera ofrecido a México compensar con 250 mil barriles de petróleo la reducción que le pedía la OPEP, el pacto entre naciones se hubiera roto.

"El presidente Donald Trump fue el que le llamó al presidente (Andrés Manuel) López Obrador. En la negociación, todo el mundo petrolero estaba esperando qué resultados había. Esta organización, desde hace muchos años, marca pauta y los países externos que no están en esto como Canadá, Noruega, Brasil, Estados Unidos, siguen una pauta de lo que decide OPEP. Todos los países iban dando el seguimiento y cuando ven que México no iba a aceptar, que no íbamos a aceptar, Arabia dijo: si no acepta México, no hay pacto", explicó.