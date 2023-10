Director de Pemex reconoce que deudas sí les presiona y recorta pronóstico de Dos Bocas que AMLO hizo

CIUDAD DE MÉXICO.- Las deudas que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores sí los más presiona más que antes y es una situación preocupante, reconoció Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa productiva del Estado.

Se nos complicó, se incrementó efectivamente el monto de pago a proveedores, no hay nada que ocultar. Estamos en proceso, afortunadamente, el mes pasado pudimos hacer un primer esfuerzo de regularización, este mes vamos por otro hasta llegar a lo que traíamos”, dijo el funcionario en su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

“Entonces, sí estamos muy preocupados, nosotros tenemos mucha claridad en que los pagos a proveedores son fundamentales, porque el negocio de Pemex no es ‘jinetear’, es que se cumpla a tiempo con sus compromisos, perforar un pozo, desarrollar una batería, eso genera producción. Estamos ocupados, más que preocupados, en buscar una solución al tema”, insistió.

Director de Pemex acusa que “coyotes” manipulan a proveedores

Durante el encuentro que fue parte de la glosa del 5to. Informe de Gobierno, también acusó que algunos proveedores están siendo manipulados por "coyotes":

Transparentamos la deuda con todos los proveedores, lo hicimos porque se dio un fenómeno en el cual empezaron a aparecer coyotes”, relata.

Te puede interesar: Oposición exige renuncia de director de Pemex tras acusaciones de corrupción

Según Romero Oropeza, estas personas les hablaban a los directivos de las empresas con la promesa de hacer que les pague rápido la petrolera a cambio de dinero:

Encontramos despachos ubicados en las colonias importantes de la Ciudad de México, Polanco, donde operaban este tipo de personas”.

Pemex se fortalece en México

A finales de septiembre, una nota de El Universal, señaló que la deuda de Pemex con proveedores y contratistas se duplicó en un año, de acuerdo con cifras de la empresa productiva del Estado.

El saldo por pagar al cierre del séptimo mes del año se ubicó en 73 mil 629 millones de pesos, mientras que un año antes el monto era de 37 mil 104 millones de pesos, es decir, una alza de 98.4%.

El director general de Pemex reveló que el saldo de la deuda de la petrolera de ubica a la fecha en 106 mil 300 millones de dólares, cuando al cierre de 2022, el monto en obligaciones financieras se ubicaba en 111 mil 400 millones de dólares.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante la Inauguración de la primera etapa constructiva de la Refinería Olmeca Dos Bocas el pasado 1 de julio de 2022 en Paraíso, Tabasco.

“Seguimos trabajando para bajar la deuda de Pemex”, dijo. Además, reiteró el discurso que señala que quienes endeudaron a la petrolera fueron las administraciones pasadas, al duplicar los pasivos financieros hasta llegar a 126 mil millones de dólares al cierre de 2018.

Su reclamo escaló al grado de señalar a los diputados de oposición como responsables del endeudamiento: “Se deberían de estar mordiendo la lengua”, reviró ante los reclamos de la situación de insolvencia que ha mostrado la compañía.

Pemex renegocia contrato “leonino” con Odebrecht: AMLO

Hace tres semanas, también en comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, acusó como es la constante que el endeudamiento de Pemex se dio en el sexenio anterior.

El que endeudó a Pemex en 50 mil millones de dólares, pasando de 49 mil a más de 100 mil millones de dólares, fue el anterior régimen del presidente [Enrique] Peña Nieto y esa es la realidad”, dijo el responsable de las finanzas públicas.

Director de Pemex recorta promesa en Dos Bocas

Romero Oropeza también afirmó que la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, comenzará a producir en diciembre de este año 36 mil barriles de diésel y 44 mil barriles diarios de gasolinas.

Lo anterior contrasta con las proyecciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su Quinto Informe de Gobierno aseguró que las instalaciones producirían al cierre de 2023 un total de 290 mil barriles al día de gasolinas.

Asumirá Gobierno construcción de refinería

El director de Pemex aseguró que se cuenta con 100% de avance en la etapa mecánica de 18 plantas y se cuenta con toda la plantilla laboral, la cual se integró de las otras seis refinerías del país, por lo que “no hubo un incremento en el costo de la plantilla de Pemex”.

Además, el funcionario aseguró que Pemex no ha donado petróleo crudo a Cuba y que el crédito con el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim, antes Eximbank) no se canceló por una supuesta donación que había sugerido la canciller del país, Alicia Bárcena, sino que se trató de un préstamo que ya no se solicitó en acuerdo con esa institución.

La empresa tiene acuerdos comerciales con 26 países, respondió a legisladores opositores el director general de Pemex.