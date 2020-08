Directivos de Constellation Brands insisten en planta en Mexicali y les dice no, revela AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los directivos de Constellation Brands le han enviado proyectos alternativos para poder construir la planta cervecera en Mexicali, pero no habrá permisos del gobierno federal, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo sí les dije con mucha claridad que la planta no se podía poner. Ya lo había escuchado, sí es cierto, le andan buscando la vuelta, que bien que me preguntas, para que los de Baja California ya sepan que no hay permiso, no hay autorización, porque están insistiendo; me han mandando algunos proyectos alternativos donde resuelven el problema. No, que se busquen otras opciones”, dijo.

El mandatario fue cuestionado sobre la posibilidad de que la planta se construya en Mexicali y fue tajante.

“Yo les dije a los directivos que no se podía, les dije que era una gobierno nuevo, que los habían engañado, que ellos habían aceptado las reglas de antes, pero que no eran las reglas más adecuadas, correctas, que era el influyentismo, el hacer negocio a costa de lo que fuese”, enfatizó.

López Obrador precisó que les ha propuesto resolver el problema construyendo la planta en el Sureste del País, donde hay agua.

“Hay forma de resolver el problema, compensarlos en el sentido de que tengan permiso donde haya agua, donde haya condiciones”, indicó.

La población de Mexicali, agregó, decidió en una consulta pública dar revés a la construcción de la planta.

“Ya quedó claro, de manifiesto que esa planta no puede construiste en Mexicali, porque así lo decidió la gente y en la democracia el pueblo manda. La gente dijo no a la planta y no se van a otorgar permisos del gobierno federal para que opere la planta. Esto que quede claro que hablé con los directivos de la planta y quedamos de que se iban a buscar opciones, pero no en Baja California”, dijo.