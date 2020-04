Deuda pública va a repuntar en 2020: CitiBanamex

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la crisis que atraviesa la económica mundial, la deuda pública en México va a repuntar y establecerá un récord durante el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estiman analistas de CitiBanamex.



Tras venir creciendo fuertemente en la administración de Enrique Peña Nieto y tocar un máximo de 48.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, la deuda pública comenzó a

disminuir durante los últimos tres años.



El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (Shrfsp), considerado la expresión más amplia de la deuda pública en México, cayó a un nivel de 44.7% el año pasado y fue el más bajo desde 2014, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda.



En sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador ha reiterado que, a diferencia de sus antecesores, su administración no va a incrementar la deuda con respecto al PIB durante este sexenio.



Sin embargo, en CitiBanamex prevén que el deterioro del marco macroeconómico llevará a la deuda a un nivel de 51.3% del PIB durante 2020, 6.6 puntos porcentuales por encima del año pasado.



De confirmarse este escenario, será la mayor deuda en 30 años, debido a que el Shrfsp no toca un nivel tan alto desde que hay registro comparable, a partir de 1990.



Antes de ese año, Hacienda reportaba una definición menos amplia de la deuda pública, la cual excluía obligaciones no presupuestarias.



En la década de los 80, esta deuda se disparó de 30.7% del PIB en 1980, a un máximo de 104.1% en 1987, debido al desencadenamiento de la denominada "crisis de la deuda externa".



Los años posteriores a esta etapa se caracterizaron por un proceso de renegociación que generó una disminución sistemática del saldo de la deuda en términos del PIB, de acuerdo con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.



Durante 2020, analistas de CitiBanamex prevén que la recesión de la economía mexicana, la menor producción de petróleo, el desplome de los petroprecios y la depreciación cambiaria van a elevar significativamente el Shrfsp.



Anticipan que el balance primario del sector público va a reportar un déficit de 0.5% del PIB, en lugar del superávit de 0.7% que estableció el gobierno en el Paquete Económico de este año.



Esto significa que el gobierno no contará con recursos suficientes para cubrir sus operaciones ni los intereses de la deuda en 2020, es decir, tendrá que recurrir a deuda

adicional.



En CitiBanamex calculan que la economía nacional va a caer 5.1% durante 2020, siendo su

peor desempeño desde 2009.



Proyectan que la producción petrolera se va a desplomar a 1.50 millones de barriles diarios este año, contra los 1.95 millones que estimó el gobierno.



Si se cumple el pronóstico de CitiBanamex, será la menor producción petrolera de los últimos 41 años, desde 1979, cuando entonces se bombearon 1.46 millones de barriles al día.



Para los especialistas del banco, el precio promedio del crudo mexicano será de 20 dólares por barril este año, por debajo de los 49 que el gobierno garantizó para el presupuesto de 2020, mediante la contratación de un programa de coberturas petroleras que costaron más de 20 mil millones de pesos.



Ante el colapso de la demanda y la oferta masiva de petróleo, la mezcla mexicana ha cotizado en poco más de 10 dólares esta semana y el lunes tocó su menor registro en 21 años.



La Secretaría de Hacienda ha mencionado que "100% de los ingresos petroleros de México" están cubiertos por la contratación de las coberturas petroleras.



Sin embargo, en CitiBanamex calculan que, ante disminuciones en los precios frente a lo presupuestado, estos seguros sólo cubren un tercio del total de la producción petrolera en 2020.



Explican que los menores ingresos petroleros por una menor producción no están cubiertos.



Se debe aclarar que México solamente cubre la exposición neta del gobierno federal, pero hay exposiciones petroleras del sector público que no están cubiertas, como las relacionadas con Pemex y los gobiernos subnacionales, exponen analistas del banco.



En CitiBanamex anticipan también que el Banco de México (Banxico) va a continuar recortando su principal tasa de interés este año, de 6.50% a 6% el próximo 14 de mayo, y continuará haciéndolo en los meses siguientes hasta llegar a un nivel de 5% en septiembre.



"El nuevo escenario macro implica un deterioro acelerado de las finanzas públicas", advierte un reporte de análisis del banco.