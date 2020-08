Detecta Profeco 11 productos de distintas marcas de jamones con algún tipo de incumplimiento

MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó las marcas de jamón que se comercializan en México y que no cumplen con lo que describe su etiquetado, además de que algunas ofrecen alimentos con diferentes componentes a lo enmarcado en sus presentaciones.

En la Revista del Consumidor del mes de agosto, el organismo que dirige Ricardo Sheffield Padilla realizó un estudio a 44 marcas de las diferentes clasificaciones comerciales, donde se revisó calidad sanitaria, calorías, carbohidratos, fécula, grasa, información al consumidor, humedad, proteína, sodio y tipo de carne.

Según el grado de calidad se emplean también otros ingredientes, además de las materias primas cárnicas que sean más baratas. El precio siempre va acorde al tipo de jamón, explicó el organismo.

Marcas que no cumplen: Parma Campestre, jamón de pierna/México/250 gramos. Se ostenta como fino, pero contiene fécula que de acuerdo a esa clasificación no debe tener.

Cuadritos, jamón Virginia de pavo/México/a granel. No cumple el porcentaje de proteína libre de grasa de acuerdo a la clasificación preferente que ostenta.

Parma Sabori, jamón Virginia de pavo/México/250 gramos. No cumple con 25 por ciento de reducción de sodio para ostentarse como reducido en sodio.

San Rafael, jamón real de pierna/México/300 gramos. Se encontró que contiene almidón que no declara en sus ingredientes.

Ofrecen menos producto: Bafar, jamón de pavo/México/400 gramos. Tiene 4.7 por ciento menos producto. Duby, jamón cocido de pavo/México/500 gramos. Tiene 4.6 por ciento menos producto.

No contiene pavo: Duby, jamón cocido de pavo/México/500 gramos. Se denomina jamón cocido de pavo, pero la totalidad de la carne utilizada no corresponde a muslo de pavo como exigen la NOM.

No es jamón: Sparta Cocido, Jamón de pavo y cerdo/México/1 kilogramo. De acuerdo a su formulación, no debería usar la denominación jamón, ya que contiene pollo que no declara en ingredientes.

Las que cumplen según su presentación:

Bafar (jamón de pavo Virginia 250 gr.) Capistrano (jamón de pavo Virginia 250 gr.)

Chimex (jamón de pavo/cerdo a granel)

Fud (jamón de pavo y cerdo americano 170 g./ jamón de pavo

Virginia 290 g./ jamón de pavo y cerdo Virginia 290 g.) Kir (jamón de pavo Virginia 250 g.)

Sabori (jamón de pierna extrafino 250 g.) Zwan (Premium y Premium Bienestar)

Alpino (jamón de pavo 400 g.)

Con información Milenio