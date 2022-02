¿Cuánto presta Infonavit en 2022, según tu sueldo y edad?

CIUDAD DE MÉXICO.-De seguro alguna vez te has preguntado cuánto dinero te presta el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) según tu sueldo y edad.

Infonavit cuenta para este 2022 un simulador que te permite saber cuánto te puede prestar en relación a tu salario.

Si ganas 3 mil 500 pesos al mes Infonavit te presta 179 mil 813 pesos.

Si ganas 5 mil pesos al mes te presta 340 mil 556 pesos.

Si ganas 10 mil pesos mensuales el préstamo que te otorgará es de 449 mil 533 pesos.

Si tu salario es por arriba de 15 mil pesos el crédito aprobado aproximado es del 517 mil 645 pesos.

Sin embargo, todos estos montos son aproximados ya que depende de varios factores.

¿Qué factor es determinante para tu crédito?

No estar en el Buró de Crédito es crucial para que el Infonavit pueda otorgar tu crédito.

El director del Infonavit, Carlos Martínez, aclaró que solamente se revisa el listado de deudores para consultar la liquidez de los derechohabientes.

“El Buró de Crédito no limita que el Infonavit dé el crédito, de hecho, el Instituto no niega los créditos, simplemente lo revisa para evitar que la familia esté sobreendeudada. Lo único que se hace es calcular las deudas que tienes en otras financieras y la idea es que tengas liquidez suficiente para hacer frente a todas tus deudas y con esto puede reducirse el monto de crédito, pero no se niega”, detalló según repota Expansión.

¿Cómo saber cuánto presta Infonavit para una casa?

Solo requieres dos datos para saber qué monto te puede prestar el Infonavit.

Tu edad

Tu sueldo mensual

Luego de ingresar los datos en el simulador le das calcular y te dirá el monto que te puede prestar.

Tambén te proporciona la tasa a la que estará sujeta tu crédito, el Costo Anual Total (CAT), lo que pagarías al mes, y el plazo a pagar la deuda.