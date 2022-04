Crédito Infonavit directo a trabajador y sin intermediarios: ¿Cómo solicitarlo?

CIUDAD DE MÉXICO.- El Crédito Infonavit directo a trabajador y sin intermediarios es una opción reciente que se habilitó desde noviembre de 2020 y en días recientes circula un clip de una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador donde el mandatario menciona la reforma a la ley del instituto.

Con esa reforma se amplían las a los trabajadores para que tengan la libertad de escoger cómo obtener un crédito para comprar una casa o un terreno sin intermediarios.

No hay intermediarios, ya no hay tutelaje, ya no es que tienes que comprar este departamento en esta unidad habitacional. Hemos hablado de los departamentos mal hechos, carísimos, que se tiene que pagar el doble o triple del valor y muy estrechos "huevitos" de 35 metros”, indicó AMLO.