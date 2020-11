Crece en México blindaje de casas y baja el de autos durante la pandemia

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de la crisis económica que se profundizó por efectos de la pandemia de Covid-19, en México la industria del blindaje ha reportado crecimiento.



Si bien es inferior al del año 2019, que fue de 20% respecto al año 2018, la Cámara Nacional de la Industria del Blindaje (CNIB) prevé que haya un aumento en la actividad entre el 8% y el 13% durante el presente año.



“Si bien la crisis ha afectado al sector, la industria no ha dejado de producir y crecer, aunque no es el 20% que se tenía previsto para este año, pero hasta ahora no han existido pérdidas”, dijo René Fausto Rivera Arózqueta, presidente de la CNIB.



Para el sector, dijo, es sorpresivo que aun cuando la gente no sale de sus viviendas, el incremento en el blindaje de casas (arquitectónico) creció, debido a que los robos en estos espacios aumentaron.



Por su parte, Hugo Nieto, representante de la Comisión de Blindaje Automotriz y Táctico, señaló que la contratación de blindaje para automóviles grandes o pesados ha caído hasta en 60% en algunas empresas del ramo, aunque se incrementó en un 10% el de autos ligeros.



Se incrementaron los blindajes en automóviles de menor peso o dimensiones como los vehículos utilitarios deportivos, donde los requerimientos han sido de blindajes del nivel tres que ofrece protección contra pistolas Magnum 44 el cual es un blindaje ligero, que pasa desapercibido y que se utiliza en unidades pequeñas”, destacó.



La mayor concentración de adquisiciones de este tipo de blindaje está en Ciudad de México, Morelia, León, Celaya e Irapuato.