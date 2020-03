Coronavirus: AMLO confía en que México saldrá adelante porque tiene muchas reservas económicas

OAXACA.-El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se avecina una crisis economía por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios internacionales del petróleo.

Al supervisar el tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla que conectará la costa con la capital del estado, el Presidente dijo que todavía hay un par de obras para dejar conectado todo el estado, pero éstas tendrán que esperar a ver cómo impactará en nuestro país la crisis económica mundial.

Si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avisorando y sintiendo ya por el coronavirus y la caída del precio del petróleo, nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, pero no me atrevo a decir que la vamos a ampliar, porque vamos a ver primero cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina”.