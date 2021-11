Considera académica que registro al RFC para mayores de 18 años puede tener beneficios

HERMOSILLO, Sonora.- La inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) será obligatoria para todos los mayores de 18 años a partir del próximo año, lo cual puede ser con la intención de tener un censo con la población que está en edad de ser económicamente activa, consideró la académica del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora, Rebeca Grajeda Grajeda.

Comentó que mientras se respete la no obligatoriedad de presentar declaración y pagar impuestos y, por lo tanto, no tener que pagar multas por no hacerlo, puede ser algo bueno para los estudiantes.

Yo considero que para el año que viene, que ya sea una obligación y no de manera voluntaria, sino obligación, van a acomodarlos en alguna sección o en algún régimen que sea precisamente así, sin actividad económica, para que no tengas que estar presentando declaraciones.

“Yo más bien pienso que es con la finalidad de ir teniendo un censo de toda la gente que pudiera ser viable económicamente activa y por detectar en el momento en que ya se incorporen a la actividad económica porque empiezan a facturar o empiezan a realizar alguna actividad que requiera que ellos facturen”, expresó.