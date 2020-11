¿Comprarás durante El Buen Fin?, ¡Hazlo de forma inteligente!

HERMOSILLO, Sonora.- Durante el evento de compras El Buen Fin habrá muchos descuentos por aquí y por allá, promociones y diversas opciones para adquirir y comprar, incluso para la Navidad, que está a la vuelta de la esquina.



Y aunque todas las ofertas suenan tentadoras la realidad es que es viable que hagas una pausa y pienses si conviene a tus finanzas personales o no en el corto, mediano y largo plazo adquirir lo que deseas.



“Toma un tiempo para revisar si puedes gastar y asumir el compromiso de pago a meses por algún artículo que no te es indispensable o si, en lugar de ello, te conviene pagar a meses sin intereses algo que te puede dar tranquilidad y que los beneficios serán mayores al gasto realizado”, recomienda Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com.

Prestadero.com es la primera comunidad de préstamos entre personas en Internet en México y te ofrece algunas recomendaciones para realizar compras inteligentes durante El Buen Fin que este año se realizará del 9 al 20 de noviembre.

Algunos consejos para que los compradores no adquieran deudas innecesarias que ofrece Prestadero.com, son:



1. Haz una lista. Escribe una lista de artículos necesarios para mejorar tu vida diaria, desde un refrigerador que requieras cambiar hasta estudios de laboratorio que son productos o servicios indispensables.



2. Todo online. Es altamente recomendable no salir de casa para evitar al Covid-19, así que hacer todo por Internet será más beneficioso ya que sólo comprarás lo que busques y verás tu estado de cuenta en línea en tiempo real.



3. No uses tarjetas de crédito. Es muy fácil firmar o ingresar el NIP de tu plástico, pero es mejor pagar en una sola exhibición o definir un límite de crédito para que no te sobregires, porque si más adelante necesitas un crédito será más fácil obtenerlo y a mejor tasa de interés.



4. Evita compras impulsivas. Todos tenemos la tentación de comprar algo extra e innecesario, pero controla las compras por impulso y no sumes nada a tu carrito físico o virtual.





“Ser parte de una generación endeudada es una mala idea, el no comprar nada tampoco es una opción definitiva, lo recomendable es comprar de manera inteligente, seguro que con estos 4 consejos podrás esperar un mejor futuro a tus finanzas personales”, afirma.

En caso de no lograrlo y deseas pagar tus deudas, explica Obregón la mejor opción es refinanciarla con otro crédito a mejor tasa. Más en estos tiempos de pandemia hay que ser inteligentes en la forma de administrar los recursos.