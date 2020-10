¿Cómo puedo protegerme del robo de identidad?

HERMOSILLO, Sonora.- Porque el robo de identidad es un delito que va en aumento constante en México, a pesar de los candados y leyes creadas para combatir este flagelo, usted debe mantenerse seguro al realizar operaciones y el INAI puede ayudarlo.



De acuerdo con información del Banco de México, en robo de identidad el País ocupa el octavo sitio a nivel mundial y el segundo puesto entre los países de América Latina.



Para apoyar a quienes navegan por Internet en identificar y protegerse de este delito, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), creó el micrositio #IdentidadSegura.

❖Conoce la nueva página del INAI y descubre los servicios que ponemos a tu disposición de manera fácil, rápida y sencilla para ejercer tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.



Ingresa a https://t.co/mML6WQlbHb pic.twitter.com/i49VkTc25W — INAI (@INAImexico) September 28, 2020



Este portal busca prevenir y combatir el robo de identidad y se encuentra en esta página de Internet.



La plataforma está diseñada para que los internautas conozcan sobre los métodos que utilizan los delincuentes para el robo de sus datos y que cuenten con herramientas para proteger su información y reducir el riesgo de que su identidad sea robada.



Por medio de videos y artículos, el INAI le ayuda a tomar medidas de prevención y le guía para presentar una denuncia ante las autoridades que competan para el caso, si usted es víctima.



El micrositio tiene cinco apartados: ¿Qué es el robo o usurpación de identidad? ¿Cuáles son los métodos más comunes que se utilizan para el robo de identidad? ¿Cómo prevenir ser víctima de ese delito? ¿Qué hacer si ya fuiste víctima del robo de identidad y a qué instituciones se debe acudir?



Además, una pestaña donde verá artículos y recomendaciones emitidas por instituciones como la Condusef, UNAM, la Secretaría de Gobernación y otras organizaciones.



Contiene un vulnerómetro

La página #IdentidadSegura contiene un apartado conocido como el Vulnerómetro, donde usted puede saber qué tan vulnerable es, de acuerdo con las acciones que realiza, a ser una víctima del delito de robo de identidad.



El instrumento contiene 28 preguntas donde se evalúa el rango de vulnerabilidad de cada uno de los usuarios. Entre más respuestas afirmativas haya, dice el INAI, más sensible es ese usuario al delito.

¿QUÉ HACER?

¿Cómo protegerte en tu entorno físico?

- Limita el número de documentos con información personal que traes contigo.

- Ten copias de tus documentos importantes.

- Antes de tirar la basura, revisa que no contenga documentos con información personal.

- No dejes documentos personales en tu auto cuando uses servicio de valet parking.

- Antes de que proporciones información personal, solicita el aviso de privacidad, para que sepas quién usará tu información personal.

¿Cómo protegerte en tu entorno digital?

- Evita usar computadoras públicas para acceder a tu información personal.

- Si en el navegador aparece una ventana emergente que te recomienda recordar tus contraseñas, elige siempre la opción NO.

- Al terminar de usar el navegador borra los datos de historial de descargas, datos almacenados, cookies, contraseñas y licencias de contenido.

- Asegúrate de cambiar tus contraseñas y claves de acceso con regularidad.

- Protege tu computadora, teléfono inteligente o tableta con un software de seguridad y contraseñas seguras.

Fuente: INAI.