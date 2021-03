Cómo obtener la beca Conacyt para madres jefas de familia

CIUDAD DE MÉXICO.-El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha lanzado una beca para madres de familia que desean seguir con su formación profesional.

"Los apoyos a Madres Jefas de Familia se otorgan para la formación profesional (Licenciatura y formación técnica de tercer nivel), es un instrumento para que madres solteras jefas de familia terminen su formación profesional", dijo el Conacyt en un comunicado.

Objetivo

El objetivo de estos apoyos es, dice el Conacyt, fortalecer la formación profesional obteniendo el 100% de los créditos académicos, buscando facilitar su inserción en el mercado laboral así como su independencia económica.

¿A quién va dirigido?

A madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios profesionales (especialización técnica ó licenciatura de tercer nivel) en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas pertenecientes al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del Conacyt.

¿Cómo acceder?

La postulación debe ser presentada por la IES dónde la aspirante se encuentre realizando sus estudios.

Para la presentación de las postulaciones, la IES debe solicitar al Conacyt una clave de acceso para capturar la solicitud y anexar la documentación requerida. El trámite se realiza exclusivamente vía internet.

Para que la IES pueda postular a una aspirante, ésta debe tener previamente un registro del Currículo Vitae Único (CVU) del Conacyt.

Anualmente se publica una convocatoria donde se especifican los periodos para la presentación de las solicitudes, así como la documentación y requisitos necesarios.

Características de la beca:

Duración:

Según el tiempo requerido para la finalización de los estudios, puede ser de 1 a 36 meses.

Beneficios:

Asignación $ 3,000 mensuales más $ 2,000 cada inicio de ciclo académico (Anual).

Servicio Médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el periodo de vigencia de la beca con cobertura para la Becaria e hijos (as), conforme a las disposiciones del ISSSTE.

Requisitos

Estar cursando estudios de licenciatura o técnicos de tercer nivel para culminarlos en un periodo máximo de 36 meses.

Tener un promedio de 7.8 en los estudios realizados y mantener un promedio de 8.0 durante el periodo cubierto por la beca.

Ser de nacionalidad mexicana, jefa de familia y madre soltera.

Proceso de selección

El proceso de evaluación es conducido por el Conacyt. Los criterios que aplica el comité de evaluación, en la selección de las candidatas considera:

Antecedentes de estudios realizados y desempeño en éstos.

Situación económica.

Meses requeridos para obtener el total de los créditos exigidos por el Plan de Estudios que está cursando.

Otorgamiento de becas

El Conacyt dará respuesta de acuerdo a los tiempos señalados en las convocatorias. Las becas se aprueban de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, respetando para ello los resultados de la evaluación.

Las becas se asignarán a partir de la fecha de inicio del ciclo escolar.

Preguntas Frecuentes

¿Alguno de los requisitos puede ser cumplido después de la fecha de cierre de la convocatoria?

No, las solicitudes deben contar con todos los documentos y requisitos enunciados en las convocatorias respectivas. La solicitud que no reúnan los requisitos establecidos en la Convocatoria no participa en el proceso de evaluación.

¿Cada cuándo se publica la convocatoria?

Se publican una vez al año.

• ¿Cómo doy de alta mi CVU en el Conacyt?

En la Portal del Conacyt dar acceso a las opciones que se especifican para tal fin o haz click en: Currículum Vitae Único (CVU)

¿Cómo puedo saber si mi institución está inscrita en el RENIECYT?

Se puede consultar en la página del Conacyt, en la siguiente dirección electrónica:

Consulta de instituciones inscritas en RENIECYT

¿Cómo compruebo que soy madre soltera?

Con algún documento oficial expedido por el Ayuntamiento, Registro Civil, DIF Estatal, Representante ejidal, Juez ó Notaría pública.

¿Puedo aplicar a la convocatoria si estoy embarazada y mi bebe nace en fecha posterior al cierre de la convocatoria?

No, ya que un requisito es adjuntar el acta de nacimiento del hijo.

¿Dónde debo presentar la solicitud?

Para presentar la solicitud debes contactar a la IES donde estás estudiando y comentarle que quieres participar en la Convocatoria que se encuentre vigente y publicada en el Portal del Conacyt.

¿Quién hace efectiva mi beca una vez que la obtuve?

El Conacyt transfiere los recursos a la IES donde estás estudiando, quienes te otorgaran tu beca mensualmente.