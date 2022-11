Cómo aumentar tus probabilidades de ganar la Lotería

Puede ser que uno de los juegos que más ha estimulado nuestros sueños de riqueza sea la lotería. Y es que, quién no ha pensado, alguna vez en su vida, en comprar un boleto de alguna rifa y pegarle al premio gordo, para disfrutar del resto de nuestros días descansando y viajando.



Sin embargo, en la realidad, pocos son los afortunados que logran adquirir el boleto ganador y cumplir sus deseos. Ya que, según estadísticas, sería más probable que un rayo te cayera cerca (1 entre 1.2 millones de probabilidades). En comparación con las opciones para ganar un gran premio de una lotería importante (1 entre 302.5 millones de posibilidades).



Pero, si todavía participas en este tipo de sorteos, y has buscado consejos para incrementar tus probabilidades de ganar a la lotería. Aquí encontrarás útiles consejos que te podrían ayudar a encontrar el boleto ganador.



Aviso previo



Si bien estos consejos se pueden emplear como una estrategia al jugar a la lotería. Debemos resaltar que, en este tipo de juego el azar es un factor muy importante. Por lo cual, no es seguro que al realizar estas acciones obtendrás resultados positivos a corto plazo. Pero, sí añaden mayor emoción a tu actividad lúdica favorita.



Amplia selección de números



Cuando recién iniciamos en el mundo de la lotería, regularmente decidimos utilizar números con los que nos identificamos o reconocemos al instante. Así, optamos por el uso de números que incluya la fecha de nuestro cumpleaños, fechas de aniversarios o los números del móvil.



Una selección limitada, si pensamos que la gama de número a elegir es bastante alta, sobre todo en loterías de prestigio. Con lo cual, ante este tipo de decisiones, se recomienda realizar una mejor selección en donde se incluyan números bajos y altos.



No intentes identificar un patrón



Tal vez, si ya tienes tiempo participando en loterías, has pensado que si tienes un registro de los números que han salido con mayor frecuencia, es posible identificar un patrón y lograr acertar a los números ganadores.



Parece una muy buena idea; pero, siendo sinceros, esto no es para nada cierto. Ya que, aunque muchas loterías de hoy se encargan de sistemas de programación; este tipo de programas, se han desarrollado con un algoritmo que privilegia el azar. Con lo cual, no existe ningún patrón que se pueda identificar.



Ahora bien, la verdad sea dicha, la anotación del registro de número que han salido más veces no te quita nada en particular. Pero, si es una labor bastante tediosa y puede arruinar la experiencia de disfrutar de este tipo de juegos.



Así, te invitamos a participar sin querer identificar un patrón. Mientras que, podrías decidir utilizar números pares e impares; o bien, utilizar los números que te han generado una corazonada.



Siempre intenta jugar los mismos números en la lotería



En las apuestas hay ciertos mitos que forman parte del misticismo de este mundo. Así, se piensa que: no debemos apartarnos de una máquina tragamonedas, una vez que hemos iniciado, ya que se puede quedar caliente; lo mismo sucede con levantarse de una mesa de apuestas. Y, manteniendo el mismo criterio, lo podemos aplicar a la lotería.



De tal forma que, si compraste un boleto y tus números no salieron, no intentes cambiar de números. Al contrario, mantén tu selección y espera a que salga en el siguiente sorteo. Incluso, ante la falta de opciones para predecir qué número puede salir, al saber que tu selección no salió, las probabilidades de que puedan salir para el siguiente sorteo se incrementan.



Con lo cual, según nuestra teoría, al utilizar constantemente la misma selección de número, tendrás mayores probabilidades de que salgan con el paso del tiempo. Mientras que, con este método, evitarás perder tiempo buscando una selección de número adecuada que probablemente no salga al instante.



Deja que la suerte determine tu destino



Otra fórmula para seleccionar un grupo de números, si no estás seguro de tomar una decisión, es esperar a obtener una selección designada al azar. Así, cuando asistimos a un local, esperamos a que la máquina entregue una selección y solo esperamos a que pueda salir.



La selección es totalmente fortuita y si no sale en ese sorteo, podemos utilizar los mismos números para el siguiente evento. Ahora bien, los beneficios de esta decisión es que, ahorras tiempo, tendrás una selección única y sabrás que todo estará designado por la suerte. Incluso, algunos sitios como Spin Samba casino o similares, pueden llegar ofrecer este tipo de característica de obtener un boleto con números aleatorios.



Realizar una compra estratégica del billete



En realidad, si deseamos participar, solo debemos de adquirir un boleto simple. Pero, si en verdad deseamos ganar, debemos de hacer una toma de decisiones sobre la compra del boleto. Ya que, contrario a lo que se puede pensar, ser el ganador de la lotería es una verdadera designación del destino.



De tal forma, si participas en eventos con grandes botes, las probabilidades de ganar se reducen significativamente. Mientras que, la compra extra de boletos, no representa una mejora significativa de este margen de triunfo, pero añade probabilidades. Y, si los sorteos se realizan semanalmente, lo mejor es intentar participar constantemente. Así, aseguramos que tus probabilidades, aunque bajas, se mantendrán latentes para el siguiente sorteo.



Incluso, si lo que pretendes es incrementar tus probabilidades, puedes decidir comprar en grupo. Con esto, superarás el presupuesto de otras personas e incrementarán las probabilidades de ganar, al obtener más boletos. Mientras que, ya solo deberán de estipular el porcentaje que tocará para cada participante.



El juego de lotería es una de las opciones de entretenimiento en donde se reducen significativamente las probabilidades de ganar. Pero, intentar aplicar algún tipo de estrategia, puede hacer más ameno nuestro entretenimiento.



En sí, con estos consejos es probable que no ganes un gran premio al momento. Pero, sabrás que al menos estás haciendo algo para lograr ganar, y harán más divertidas tus participaciones.