China firma acuerdo bilateral con Brasil en yuanes en vez de dólares; EU teme ya no poder aplicar sanciones

BRASIL.-El Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó la firma de un memorando de cooperación con Brasil que ayudará a promover el “comercio y la inversión bilateral” en yuanes, la moneda del país asiático.

Esto no fue bien visto por el senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, que dijo que “en un futuro eso evitará imponer sanciones”.

China acaba de firmar un tratado en yuanes con Brasil, y no en dólares, esto está creando una economía secundaria en el mundo totalmente independiente del dólar de EU. No tendremos que hablar de sanciones en cinco años porque muchos países estarán comercializando en otras monedas que no serán el dólar”, comentó.