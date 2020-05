Cerveceros urgen reactivar la industria en México, pues afectaría a productores de cebada

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La industria cervecera en México alerta sobre la necesidad de reactivar la producción de cerveza, pues está en riesgo la cadena de valor que incluye a los productores de cebada y a la cerveza disponible para su venta en el País.

“Entre más días pasen y estén cerradas las malterías, indica que nos van a comprar menos cebada a nosotros y nosotros qué vamos hacer con el grano”, dijo en entrevista con Grupo Healy Ricardo Canales del Razo, presidente Nacional del Sistema Producto Cebada.

De acuerdo con Canales del Razo tanto Grupo Modelo como Heineken ya bajaron en un 20% sus requerimientos de superficie de siembra de cebada, luego de que su producción esté parada por la emergencia que ha generado la pandemia de Covid-19.

“Nosotros qué vamos hacer con el grano, cómo que se rompe, producen menos cerveza, van a querer menos materia prima, será más fácil importar malta que comprar cebada”, dijo Canales del Razo.

Karla Siquieros, directora general de Cerveceros de México, dijo en entrevista con Radio Fórmula que desde el 6 de abril la cerveza que está en el mercado es la que se distribuyó antes del cierre de las plantas de productoras.

“No solo se para la venta, está parada la producción desde el 6 de abril . La cerveza que está en el mercado es la que se distribuyó antes del cierre. Estamos listos para reanudar en el momento que la autoridades nos indiquen, implementando los protocolos de clase mundial”, dijo.

Siquieros advirtió que en otros países productores de cerveza no se detuvo la producción por la contingencia y en México no hay fecha para la reanudación de la producción, pues “al momento no hemos tenido diálogo directo con las autoridades de salud”.

En México, dijo, peligra la cadena de valor que nace en el campo en donde participan 5 mil productores de cebada para una industria que genera 650 mil empleos, de los cuales 55 mil son directos.

“Es importante mantenerla funcionando.No puede funcionar una cadena sin falta un elemento vital, en este caso es la producción”, dijo Siquieros.

México, de acuerdo con los datos publicados en la página de Cerveceros de México, es el cuarto País más importante en producción de cerveza en el mundo, después de Estados Unidos, China y Brasil.

José gerardo Jaquez Caldera, presidente del Consejo Estatal de Productores de Cebada de Zacatecas, dijo a Grupo Healy que a nivel nacional la cerveza es uno de los productos de exportación que generan más divisas.

“Es una actividad mucho muy importante, porque le genera mucho dinero a la industria como al propio gobierno vía impuesto. De cada peso que se vende de cerveza, casi 40, 50 centavos, la mitad se va vía impuesto”, explicó.

Canales del Razo precisó en entrevista con esta casa editorial que al año venden 600 mil toneladas a los fabricantes de cerveza a un precio de 5 mil 200 pesos la tonelada de dos ciclos de cosecha: la de otoño-invierno de los productores de El Bajío y de la siembra de temporal primavera-verano de los campesinos del altiplano.

La producción de El Bajío logró venderse este año a pasar del cese de la producción. En este momento el grano se encuentra almacenado en las bodegas del productor de cerveza.

Uno de los efectos del cese de la producción se refleja también en el precio al que los cerveceros compran el grano a los campesinos.

“Estamos en plena negociación del precio… donde ellos dos deciden el precio ( los dos grandes productores de cerveza en México). Ellos ya fijaron un precio, pero no estamos de acuerdo, pero abrieron la contratación para la siembra”,explicó.

A las cerveceras, añadió, importar una tonelada de cebada les cuesta 7 mil 400 pesos, mientras que a los productores mexicanos les pagan en 5 mil 200 la tonelada.

TABLA

En 2018 la producción del sector cervecero fue de 120 millones de hectolitros.

El crecimiento fue de 9%, respecto al año 2017.

México es el cuarto país productor de cerveza en el mundo.

En 2018 la exportación del sector cervecero fue de 40 millones de hectolitros.

El crecimiento fue de 19% respecto al año 2017.

México es el principal país exportador de cerveza en el mundo.

La industria cervecera en México genera 650 mil empleos, 55 mil son directos.

FUENTE/ CERVECEROS DE MÉXICO