Busca AMLO blindar a la CFE contra privatización

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que antes del 2024, buscará poner candados legales a cualquier intento de privatización futura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"A la CFE la vamos a dejar bien consolidada. Antes de que terminemos (el sexenio) voy a buscar el mecanismo legal más adecuado para que ya no se privatice nada de la Comisión Federal de Electricidad", indicó AMLO.

Asimismo, el mandatario se comprometió con los trabajadores de la CFE a que no habrá despidos en la empresa, al contrario, se van a crear más empleos, y aseguró que el salario no se va a quedar por debajo de la inflación, se van a mantener las prestaciones y no se va a mutilar el contrato colectivo.

AMLO busca llevar internet a todo México con ayuda de la CFE

"Es muy claro el mandato que tenemos, se trata de llevar el internet a las comunidades más apartadas, así como lo hicieron sus antepasados, los trabajadores electricistas, que una vez que el presidente Adolfo López Mateos tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica se dedicaron esos trabajadores a electrificar a México", comentó AMLO durante su gira por Sinaloa.

"Como aquí se mencionó, antes de la nacionalización de la industria eléctrica sólo tenían acceso a la electricidad el 46 por ciento de los mexicanos y a partir de 1960 que se toma esta decisión en favor de nuestro pueblo, se inicia la electrificación y hoy el país tiene este servicio que beneficia al 99.6 por ciento de los mexicanos", agregó.

El presidente dijo que importa mucho el internet, "porque si logramos que haya internet en todo el territorio, hacer lo mismo que se hizo con la electrificación del país, con el internet va a ser una revolución de las conciencias, algo fundamental en el desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos".

"Por eso es muy importante el que ustedes participen. Van a tener como recompensa la satisfacción de decir: ‘Así como los electricistas en otros tiempos llevaron la luz, electrificaron todo el país, a nosotros nos tocó llevar el internet a todo México’’.