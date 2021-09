Buen Fin: tiendas de Walmart y Liverpool promocionaron productos sin tenerlos, señala Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay dos tiendas que en las últimas ediciones de El Buen Fin promocionaron productos sin tenerlos en existencia, en específico, Walmart y Liverpool, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.

Sheffield Padilla expuso que por ello se tiene un diálogo continuo para que no se repita la práctica en esta onceava edición de El Buen Fin, el cual se realizará del 10 a 16 de noviembre próximo.

“En el tema de ofertar o tratar de vender lo que no tienes, ese problema lo ha presentado de manera muy específica dos proveedores: Liverpool y Walmart son los que han presentado el problema, lo volvieron a presentar aunque lo redujeron significativamente en el pasado Buen Fin”, dijo.

Sancionan tiendas por promociones en engañosas en Buen Fin

El Procurador añadió que la sanción por promoción engañosa está en 3.5 millones de pesos, pero no es lo mismo imponer una sanción a un negocio pequeño que a grandes proveedores.

Aunque dijo que “la mayoría de las quejas se concentran en grandes proveedores, pero si es pequeño comercio no se le aplica esta”.

Agregó que durante El Buen Fin del año pasado y anteriores no se presentaron quejas, porque la mayoría se resolvieron por la conciliación, aunque tiempo después a consecuencia de ese evento se registraron 63 quejas, la mayoría porque las tiendas ofertaron algo que no tienen, por eso “la invitación de poner ofertas que se tengan, no ventas a futuro”.