Bloqueo en el Canal de Suez podría poner en riesgo abasto de café instantáneo

EGIPTO.-La crisis por el bloqueo en el Canal de Suez pronto podría afectar a los amantes del café instantáneo.

El buque que bloquea el paso en uno de los cuellos de botella marítimos más importantes del mundo no solo está frenando los envíos de petróleo crudo y gas natural licuado, sino también los contenedores de café, el tipo que se usa en Nescafé.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Europa es la más afectada ya que importa a través del Suez, pero el impacto se sentirá a nivel mundial ya que los retrasos en los envíos exacerban la escasez de contenedores que trastornó los mercados de alimentos.

El enorme buque portacontenedores Ever Given se atascó en la ruta comercial clave el martes, bloqueando el paso de barcos que transportaban casi 10 mil millones en mercancías a través de la vía fluvial egipcia.

Desalojar el barco de 200 mil toneladas podría llevar días o incluso semanas, y el atasco alrededor del canal ya se ha duplicado.

"Para los comerciantes, van a luchar para abastecer a sus clientes en Europa", dijo Jan Luhmann, fundador de JL Coffee Consulting y antiguo comprador de café principal en Jacobs Douwe Egberts BV, uno de los tostadores de café más grandes del mundo. "Resolver esto llevará unos días si tenemos suerte, pero aún así, ya se ha hecho mucho daño".

Aproximadamente el 12 por ciento del comercio mundial pasa por Suez, y la vía fluvial es más conocida por su papel en los mercados energéticos que los productos agrícolas como el café. Aún así, solo dos importantes productores de café robusta, Brasil y Costa de Marfil, no utilizan esta ruta clave para llegar a los principales consumidores de Europa, revela el portal Gulf News.

La preocupación por la interrupción de los suministros hizo que los futuros del café robusta negociados en Londres subieran hasta un 2.8 por ciento, recuperándose de un mínimo de dos semanas.

La brecha de precios entre el café para entrega en mayo y los granos para julio aumentó más del 30 por ciento el viernes. Volcafe, la unidad de café del comerciante ED&F Man, dijo que el incidente de Suez "corre el riesgo de hacer que un mercado de carga de contenedores ya ajustado sea aún más estrecho".

Decenas de barcos bloqueados por un buque tawianés en el Canal de Suez

Decenas de barcos permanecen bloqueados este miércoles en el Canal de Suez o en su entrada sur después de que el buque Ever Given, propiedad de la empresa taiwanesa Evergreen, se quedara cruzado el martes en el paso marítimo a causa de una tormenta de arena.



La oficina de coordinación en el Canal de Suez de Gulf Agency Company (GAC), con sede en Dubái, indicó que de los 30 barcos que estaba previsto que transitaran el Canal ayer en dirección hacia el norte, 15 se encuentran "completamente parados" en su entrada sur.

Foto: EFE



En el día de hoy, otros 30 barcos estaban registrados para atravesar el Canal de sur a norte y están a la espera de que el paso sea despejado, agregó GAC en un comunicado remitido a Efe.



Mientras, 35 embarcaciones iban a navegar del mar Mediterráneo al mar Rojo y a 13 de estas se les ha permito el paso hasta el área central, donde esperarán en el Gran Lago hasta que el tramo sur del Canal sea desbloqueado.



El portacontenedores Ever Given, de la empresa taiwanesa Evergreen y que opera bajo bandera panameña, quedó bloqueado en el tramo sur del canal ayer. El buque tiene 400 metros de eslora, 59 de manga y una capacidad de 224 mil toneladas.



GAC indicó que "el viento y el tamaño" están dificultando las operaciones, pero que las autoridades ya han conseguido "reflotar parcialmente" el buque y que "el tráfico se reanudará en cuanto sea colocado en otra posición".



Por su parte, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, detalló en un comunicado que el Ever Given "se ladeó en el kilómetro 151 del canal mientras lo cruzaba desde el sur procedente de China camino a Rotterdam".

Foto: EFE



Aseguró que las unidades de rescate y ocho remolcadores están trabajando para desatascar al embarcación.



Según Rabie, el accidente se produjo "por la falta de visibilidad debido a las malas condiciones meteorológicas por una tormenta de polvo, en la que el viento alcanzó los 40 nudos, lo que dificultó la maniobrabilidad del barco y este se salió de su trayectoria".



Egipto sufre esta semana una ola de mal tiempo con vientos y arena en suspensión, que ha alcanzado hoy su epogeo y se espera que remita a partir de mañana.



En 2015 fue inaugurado el Nuevo Canal de Suez para aumentar el tráfico y permitir el tránsito de embarcaciones de mayor calado, aunque la ampliación se efectuó en el tramo norte del paso artificial, donde se excavó una vía paralela a la ya existente.



A lo largo de 2020, 18 mil 829 embarcaciones cruzaron el canal de Suez, con mil 170 millones de toneladas a bordo, generando unos ingresos para Egipto de 5 mil 610 millones de dólares (unos 4 mil 700 millones de euros).



El Canal de Suez es una importante vía por la que pasa gran parte del petróleo desde el golfo Pérsico a Europa y en torno al 10 % de las mercancías transportadas por mar a nivel mundial.