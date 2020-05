Barbosa busca emitir decreto para frenar reapertura del sector automotriz en Puebla

PUEBLA, Puebla.- El 21 de mayo Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que publicará un decreto que prohiba al sector automotriz reanudar labores el 1 de junio, ya que considera no se cuentan con las condiciones ante Covid-19.

Por segunda vez, ese día la entidad poblana registró más de 120 casos positivos de la enfermedad. El gobernador apuntó a que la curva epidemiológica está en su punto de ascenso en Puebla, y la reapertura de las plantas de Volkswagen y Audi acelerará dicho comportamiento.

No obstante, la mayoría de los lideres de distintos sindicatos indicaron que esperarán la publicación de dicho documento, para pronunciarse al respecto.

En el caso específico del Sindicato Independiente de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), el secretario general José Juan Hernández López, enfatizó que se apegarán a los lineamientos del mandatario morenista y por ende el 1 de julio no retomaran sus tareas.

Agregó que evitarán poner en riesgo la salud de los empleados y que la decisión del político es pertinente ante las altas cifras de contagios en Puebla.

Barbosa Huerta manifestó que a más tardar este viernes emitirá la disposición:

Vamos a ver si cuando emita yo mi decreto, [la industria automotriz] lo respeta; espero que sí, vamos a ver, ese decreto puede ser emitido hoy mismo, a más tardar mañana [viernes], para que ya de manera directa sepan la posición del gobierno ¿Qué más claridad quieren después de lo que he dicho? No hay mejor sordo que el que no quiere oír, pero ellos quieren un decreto, habrá decreto”.