¿Bajará el precio de las gasolinas tras caída de los precios del petróleo?

TEXAS.-El petróleo intermedio de Texas (WTI) protagonizó este lunes un desplome histórico del 305 % y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, pues el precio del barril estadounidense quedó en -37,63 dólares, con los comerciantes muy preocupados por una caída en la demanda debido a la pandemia del coronavirus que llevó hoy al colapso del crudo.

Ante este hecho, miles de personas se han preguntado si esta caída causará que los precios de la gasolina bajen.

"En este momento, no parece que la gasolina vaya a bajar de precio para mayo por la caída del precio del petróleo crudo WTI", dijo Patrick DeHaan, analista de petróleo de Gasbuddy, a FOX Business en un correo electrónico.

Si bien DeHaan no espera que la caída tenga efecto en los precios minoristas de la gasolina, no significa que el promedio en EU no baje.

DeHaan le declaró al medio "The Claman Countdown" que podía ver el precio promedio nacional de gasolina regular, que es de aproximadamente 1.77 dólares por galón según Gasbuddy, cayendo significativamente en las próximas semanas, borrando los mínimos que se tuvieron en el 2016 e incluso 2000.

"Es probable que, en los próximos 10 días, caigamos por debajo de los mínimos anteriores de 2016, y a medida que sigamos bajando, existe una buena posibilidad de que borremos el mínimo del 2000 con un promedio nacional de 1.49 dólares por galón o más", señaló DeHaan.

El 22 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tomó la decisión de reducir los precios de las gasolinas porque ahora está costando menos su importación y esta acción ayudará a fortalecer la economía popular frente a la crisis por el Covid-19.

“¡Ánimo! A pesar de la caída en el precio del petróleo, que desde luego nos afecta, tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina, porque ahora nos está costando menos su importación. Esto es fortalecer la economía popular frente a la adversidad”, dijo en un video en Twitter.

Al hacer una parada en una gasolinería durante su gira por Oaxaca, el Ejecutivo aceptó que la caída del precio del petróleo afecta la economía nacional, ya que se compra gasolina, pero refirió que no todo son malas noticias en medio de la pandemia por el coronavirus.

“Ahora, con esta crisis que produjo la pandemia, bajó el precio de las gasolinas y por eso se tomó la decisión de bajar su precio”, comentó, al tiempo que afirmó que con esta acción cumplió con la promesa de no aumentar el costo de los combustibles, porque “cuando aumenta [el precio de] la gasolina hay carestía, aumenta todo”.

Los precios de las gasolinas en marzo cayeron hasta 7.7% en el promedio nacional en un mes, lo que en el caso de la gasolina regular la ubicó en 17.89 pesos por litro, con una reducción mensual de 1.51 pesos por litro, según el último reporte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La gasolina Premium tuvo un precio de 19.13 pesos por litro durante marzo en el promedio nacional, lo que implicó una caída de 6.6% o 1.37 pesos por litro en un mes.

En el caso del diésel, el precio promedio nacional fue de 20.19 pesos por litro durante marzo, con lo que se redujo en 3.9% en un mes.