Aumentan salarios en Estados Unidos para atraer más empleados

ESTADOS UNIDOS.- Ante el relajamiento de las restricciones por la pandemia en Estados Unidos, empresas y negocios se apresuran a subir los salarios a sus trabajadores, en un esfuerzo por reactivar la economía.

Por ello, cadenas como McDonald’s, Sheetz y Chipotle entre las compañías en seguir a Amazon, Walmart y Costco con aumentos en los sueldos, en algunos casos a 15 dólares la hora o más.

Los restaurantes, bares, hoteles y tiendas siguen siendo las ramas donde las pagas son más bajas y muchos de sus trabajadores corrieron el riesgo de contraer coronavirus en el trabajo en el último año mientras los trabajadores de cuello blanco trabajaban desde casa.

Sin embargo, los aumentos salariales pudieran alimentar la inflación si las compañías suben sus precios para compensar el aumento de costos de mano de obra.

Ciudades en todo el país estadounidense están relajando las restricciones a los negocios a medida bajan los casos y muertes por Covid-19. Al respecto, en Florida, Nevada y Texas, el registro de clientes a los restaurantes está por encima o cerca de los niveles prepandemia, de acuerdo con OpenTable, proveedor de software para la industria.

Por otra parte, Josh Bivens, director de estudios en el Economic Policy Institute dijo que los clientes están regresando más rápido que lo que los restaurantes pueden conseguir personal”, agregó que “al elevar salarios, pueden conseguir más trabajadores”.

McDonald’s anunció el jueves pasado que aumentará el pago para los empleados en los 650 restaurantes propiedad de la compañía a un promedio de 15 dólares por hora para 2024. Los trabajadores que apenas comienzan ganarán 11 dólares por hora. La compañía llamó a sus 14 mil restaurantes de franquicia a dar el mismo paso.

También, Amazon informó que pagará 17 dólares por hora, parte de su esfuerzo para contratar a 75 mil trabajadores, además, está ofreciendo una bonificación de 100 dólares para los recién contratados que ya se hayan vacunado.

Este lunes, Sheetz, una cadena de tiendas de enseres básicos en la costa del Atlántico, dijo que dará a sus 18 mil empleados un aumento de dos dólares por hora y otro dólar por hora en el verano.

Los aumentos básicamente han devuelto los salarios generales a la tendencia de crecimiento registrada antes de la pandemia en la industria restaurantera, explicó Bivens.

Añadió que los precios en los restaurantes subieron 3,8% en el último año, por encima de los niveles prepandemia.

Inflación

Ante los temores de un aumento de la inflación que ha dominado los mercados financieros luego de que los precios al consumidor subieron 4,2% en abril pasado, comparado con el año pasado, la mayor ganancia en 13 años, pero eso fue por un aumento en los precios de los automóviles usados y los boletos de las aerolíneas, no por mayores costos de mano de obra.

En un indicio de que las compañías están pasando trabajos para contratar trabajadores, el número de empleos disponibles en Estados Unidos se disparó a 8,2 millones a finales de marzo, pero las empresas registraron solamente 266 mil trabajadores en abril, muchos menos que el mes previo.

Los principales motivos por los cuales los desempleados están renuentes a regresar a trabajar, uno es por temor al coronavirus; dos, la mayoría de mujeres han dejado de laborar para cuidar a sus hijos, que siguen recibiendo clases en casa, a través de internet; y por útimo, debido al apoyo adicional de 300 dólares por desempleo, algunos desempleados están recibiendo más en prestaciones que en sus trabajos previos.

Asimismo, un grupo de derechos laborales que trata de sindicalizar a los trabajadores de la industria de comidas rápidas, llamado Fight for $15 and a Union, señaló que los incrementos no son suficientes y que continuará demandando un salario inicial de 15 dólares por hora para todos los trabajadores de McDonald’s.

Claramente, McDonald’s entiende que para poder contratar y retener trabajadores, algo tiene que cambiar”, opinó en una declaración Doneshia Babbitt, trabajadora de McDonald’s y organizadora sindical.

Fight for $15 planea realizar huelgas el próximo miércoles en 15 ciudades antes de la reunión anual de accionistas del gigante de comida rápida.

Con información de Dinero en Imagen