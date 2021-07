Apostar en línea no tiene que ser patológico

El Covid – 19 ha provocado situaciones que no eran usuales en la cotidianidad. Llamar por el móvil para pedir un delivery – comida en la puerta de tu casa – hablar por video conferencia con los familiares o amigos, jugar en línea, comprar ropa o un electrodoméstico sin salir de la comodidad del hogar, son situaciones que actualmente suceden a diario.



Apostar en línea no es ludopatía

Todas las situaciones anteriores se han potenciado durante esta pandemia: el estar confinado en casa hace que provoque comer más, dormir más y ver más TV. Pero simultáneamente ha despertado la creatividad latente en muchos artistas plásticos o músicos en potencia, la satisfacción de cocinar para las personas de tu entorno familiar, cuidar el jardín que estaba abandonado en el balcón o en el patio trasero de tu vivienda. Jugar o apostar en línea no tiene “per se” que ser ludopatía. La moderación que reina en las situaciones extremas, como en este caso, es lo que hace la diferencia y convierte una situación difícil en algo entretenido y llevadero.



Hablan dos especialistas

Marta Sancho, integrante destacada del Grupo de Trabajo de Juego Patológico y otras adicciones del Col•legi Oficial de Psicología de Catalunya, ejemplifica con un par de pistas muy contundentes si la conducta de un jugador ocasional puede convertirse en patología y el ejemplo es muy claro y conciso, se refiere a si una persona es ludópata en estos términos:

"Una conducta comienza a ser problemática cuando empieza a limitar alguna de las áreas de tu vida, ya sea nivel económico o personal. Comprar la lotería de Navidad no te convierte en ludópata"



Advierte Marta Sancho y además la psicóloga asegura que la ludopatía es una patología y que:

"ninguna enfermedad define una persona".



El psicólogo Jordi Bernabéu del Hospital de Manresa y el profesor de educación social y psicológica en la Universitat de Vic, advierte e insiste en:

"no convertir malestares en patologías"

Refiriéndose específicamente a no abusar del juego como alternativa al aburrimiento y el tedio que ha creado la Pandemia del Covid-19. Un jugador que lo juega como entretenimiento y está completamente en sus cabales, no tiene por qué enviciarse hasta convertirlo en una enfermedad que lo obsesione y logre convertirlo en una ludopatía que cause problemas en su vida cotidiana e inclusive en su entorno familiar y/o profesional.

Jugar online no es obligatoriamente engancharse

Nadie duda que las redes sociales produzcan un placer casi adictivo que puede llegar a ser una obsesión y nadie las critica ni cuestiona como si de un vicio se tratara. Es un hecho que un ordenador no es tan tentador en este caso como un teléfono móvil inteligente, ni lo es para un jugador ocasional de casino online o apuestas deportivas.

Cada vez son más las personas que prefieren jugar de esta forma en la comodidad de su casa y de esta manera paliar el aburrimiento que produce el confinamiento. Jugar en línea a ratos no es obligatoriamente engancharse, como si se tratara de una droga dura como la heroína. Si la persona no ha tenido problemas de ludopatía o tiene control sobre los placeres o lo que lo entretiene no tiene por qué engancharse. El problema existe cuando la persona es un jugador compulsivo que se ve asediado por el encierro y desata su problema convirtiéndolo en una enfermedad que puede llegar a necesitar ayuda médica o psiquiátrica.

Lo que preocupa a los jugadores en línea

Es muy probable que ya haya quedado claro que la posibilidad de convertirte en ludópata depende de tu comportamiento y como asumas el juego como entretenimiento. Es vital y extremadamente importante preocuparse por la seguridad de los datos personales y/o bancarios cuando te inscribes en una plataforma de un casino, porque si no es una plataforma segura y confiable puede traerte problemas de dinero, por la fuga de datos personales y banacarios.

La piratería informática existe y es muy peligrosa en todos los ambitos, lo importante es que sepas con certeza en que portal web de casino en línea estas ingresando. Si tomas las previsiones pertinentes disfrutaras de un juego placentero y no existirá la mínima posibilidad de fuga de datos, ni ningún tipo de problema.