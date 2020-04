Andrés Manuel no está de acuerdo con estimación de baja del PIB de la SHCP

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de una posible caída de hasta -3.9% en la economía del País proyectada para este año por la crisis del coronavirus y el precio del petróleo a la baja.

Para empezar no existe normalidad económica, por razones obvias, todo está alterado. Yo sostengo que el precio del petróleo va a aumentar, si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el (20)21, son pronósticos para el 21, cuando estamos en el primer trimestre del (20)20. No se me hace correcto”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Ayer, la SHCP ajustó su estimado del producto interno bruto (PIB) para 2020 en un rango de una tasa negativa de hasta - 3.9% a un crecimiento de 0.1%.

El Paquete Económico 2020 se proyectaba en un rango de 1.5% a 2.5%

Pero, a pesar de las estimaciones de Hacienda, el mandatario se dijo optimista y recomendó que no se apueste a “estabilizar el peso inyectando dólares de nuestra reserva, porque se los van a tragar y no van a tener resultado, no va a funcionar”.