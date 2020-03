Amazon suspende almacenamiento de productos no esenciales por COVID-19

SAN FRANCISCO.- La multinacional estadounidense Amazon suspendió temporalmente el almacenamiento de productos no esenciales para dar prioridad a aquellos imprescindibles durante la pandemia de COVID-19.

Así lo informó este martes la firma de Seattle (estado de Washington, EE.UU.) a través de un comunicado a las empresas que venden productos a través de su plataforma.

En la nota, a la que tuvo acceso Efe, Amazon indicó que están "priorizando de manera temporal" categorías como productos básicos para el hogar y suministro sanitario en sus almacenes.

La decisión no implica que vaya a prohibir la compra de productos no esenciales a través del portal, sino que, al dejar de almacenarlos en sus instalaciones, será más posible que estos no puedan encontrarse una vez que se hayan agotado.

Las categorías que Amazon considera esenciales para hacer frente a la pandemia son productos para bebés, sanitarios y para la limpieza del hogar; artículos para la salud, belleza y cuidado personal; alimentos; bienes industriales y científicos; y material para mascotas.

La voluntad de la empresa es hacer hueco en sus almacenes para esos productos, de manera que puedan "recibir, reabastecer y entregar con mayor rapidez" todo aquello considerado de primera necesidad para hacer frente a la pandemia.

La compañía que dirige Jeff Bezos mantendrá esta política desde este mismo martes y hasta el próximo 5 de abril.

Los vendedores de productos no esenciales que no los almacenen en las instalaciones de Amazon al entregarlos directamente al cliente podrán seguir haciéndolo con normalidad.

El gigante del comercio electrónico anunció ayer que contratará 100.000 trabajadores en Estados Unidos para responder al fuerte aumento de las compras a través de internet que está generando la crisis de COVID-19, y además aumentará los salarios del personal de almacenes y distribución.

La firma ha reconocido que está sufriendo retrasos en el envío de productos ante la elevada demanda de los últimos días provocada por las aglomeraciones en tiendas físicas, las recomendaciones de las autoridades de limitar las salidas a la calle y la carestía de los productos.

Amazon también ha sufrido problemas de suministro de algunos bienes de mayor demanda.